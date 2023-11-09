Naujienų srautas

Деньги
Новости 58 мин. назад

Ecofin: Литва получит европейских кредитов и дотаций на 1,75 млрд евро

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

Европарламент призвал пересмотреть запрет на въезд машин с номерами РФ

Джозеф У (У Чжао-се)
Новости 2 ч. назад

Тайваньский министр в Вильнюсе встретился со спикером Сейма, депутатами, обсудил связи

Война в Украине. Российские военные
Новости 2 ч. назад

На КПП в Белгородской области пропала 18-летняя гражданка Украины, которая возвращалась из России на родину

Украина и ЕС (ассоциативное фото)
Новости 3 ч. назад

Линкявичюс о переговорах по вступлению Украины в ЕС: "Это еще ничего не значит"

Флаг ЛГБТ-сообщества
Новости 3 ч. назад

В Латвии легализовали институт партнерства: регистрировать партнерство смогут в том числе однополые пары

Валерий Иванов
Новости 4 ч. назад

Департамент миграции аннулировал постоянный вид на жительство в Литве для Валерия Иванова

Сейм Литви
Новости 5 ч. назад

Сейм: президентские выборы в Литве состоятся 12 мая

Наводнение в Кретинге
Новости 5 ч. назад

Западную Литву заливают дожди: синоптики предупреждают, что вода может дойти и до Клайпеды

Вильнюс
Новости 7 ч. назад

"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

Белый дом (США)
Новости 8 ч. назад

Белый дом: США израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине

Клайпедский терминал сжиженного природного газа
Новости 9 ч. назад

В команде Клайпедского терминала СПГ в будущем будет больше литовцев, но есть требования по квалификации

Осень в Вильнюсе
Новости 9 ч. назад

Погода: в Литву ненадолго вернется солнце

Телефон
Новости 9 ч. назад

ЛРТ слышит вас. Пользователь Tele2 был удивлен тем, что у безлимитного интернета есть лимит

Беньямин Нетаньяху
Новости 10 ч. назад

Нетаньяху: "Перемирия не будет без освобождения заложников"

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 10 ч. назад

Глава МИД Литвы назвал опасными рассуждения на Западе о мирных переговорах по Украине

Новости2023.11.09 18:16

Ecofin: Литва получит европейских кредитов и дотаций на 1,75 млрд евро

B
BNS, LRT.lt 2023.11.09 18:16
Деньги
Деньги / Фото Э. Блажевича/LRT

Совет министров финансов и экономики Европейского союза (Ecofin) в четверг одобрил в Брюсселе дополненный план восстановления экономики "Литва нового поколения", предусматривающий 1,75 млрд евро новых инвестиций, большая часть которых будет предоставлена в виде кредитов.

Решение Ecofin является окончательным для доступа Литвы к льготным европейским кредитам.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, 1 млрд евро будет выделен на кредиты для бизнеса и другие финансовые инструменты, более 550 млн евро - на кредиты для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Еще 198,4 млн евро - это дотация в рамках инициативы RepowerEU, сообщили в Министерстве финансов.

"Мы ожидаем, что первые средства поступят в экономику уже в конце этого года", - сказала министр для пресс-релиза.

Правительство 30 октября после бурных дебатов утвердило обновленный план, согласованный с Европейской комиссией (ЕК), несмотря на разногласия с Брюсселем по поводу переноса сроков проведения налоговой реформы - ЕК не приняла во внимание просьбу правительства перенести сроки на начало 2025 года.

Новый план дополнен новыми инвестициями: 2,3 млрд евро в виде европейских дотаций и 1,55 млрд евро в виде кредитов.

Выполнение обязательств по плану связано с получением средств из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF) ЕС.

Ожидается, что в период с 2023 по 2027 год новые инвестиции позволят увеличить реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем на 0,97%, или на 492,5 млн евро в год.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
1 ч. назад

Европарламент призвал пересмотреть запрет на въезд машин с номерами РФ

Джозеф У (У Чжао-се)
2 ч. назад

Тайваньский министр в Вильнюсе встретился со спикером Сейма, депутатами, обсудил связи

Война в Украине. Российские военные
2 ч. назад

На КПП в Белгородской области пропала 18-летняя гражданка Украины, которая возвращалась из России на родину

Украина и ЕС (ассоциативное фото)
Интервью LRT.lt 6
3 ч. назад
Интервью LRT.lt

Линкявичюс о переговорах по вступлению Украины в ЕС: "Это еще ничего не значит"

6
Флаг ЛГБТ-сообщества
3 ч. назад

В Латвии легализовали институт партнерства: регистрировать партнерство смогут в том числе однополые пары

Валерий Иванов
4 ч. назад

Департамент миграции аннулировал постоянный вид на жительство в Литве для Валерия Иванова

Сейм Литви
5 ч. назад

Сейм: президентские выборы в Литве состоятся 12 мая

Наводнение в Кретинге
13
5 ч. назад

Западную Литву заливают дожди: синоптики предупреждают, что вода может дойти и до Клайпеды

13
Вильнюс
7 ч. назад

"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

Белый дом (США)
8 ч. назад

Белый дом: США израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине

Плакат аукциона
Интервью ЛРТ
2023.11.09 07:37
Интервью ЛРТ

"Поддержать не на словах, а делом". Впервые в Вильнюсе пройдет аукцион в поддержку российских добровольцев

Вильнюс
2023.11.09 12:05

"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

Белый дом (США)
2023.11.09 11:09

Белый дом: США израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине

Габриэлюс Ландсбергис
2023.11.09 08:17

Глава МИД Литвы назвал опасными рассуждения на Западе о мирных переговорах по Украине

Валерий Иванов
2023.11.09 14:52

Департамент миграции аннулировал постоянный вид на жительство в Литве для Валерия Иванова

Телефон
6
2023.11.09 09:33

ЛРТ слышит вас. Пользователь Tele2 был удивлен тем, что у безлимитного интернета есть лимит

6
Наводнение в Кретинге
13
2023.11.09 13:20

Западную Литву заливают дожди: синоптики предупреждают, что вода может дойти и до Клайпеды

13
Клайпедский терминал сжиженного природного газа
2023.11.09 10:03

В команде Клайпедского терминала СПГ в будущем будет больше литовцев, но есть требования по квалификации

Сейм Литви
2023.11.09 13:32

Сейм: президентские выборы в Литве состоятся 12 мая

Украина и ЕС (ассоциативное фото)
Интервью LRT.lt 6
2023.11.09 16:02
Интервью LRT.lt

Линкявичюс о переговорах по вступлению Украины в ЕС: "Это еще ничего не значит"

6