Ecofin: Литва получит европейских кредитов и дотаций на 1,75 млрд евро

Совет министров финансов и экономики Европейского союза (Ecofin) в четверг одобрил в Брюсселе дополненный план восстановления экономики "Литва нового поколения", предусматривающий 1,75 млрд евро новых инвестиций, большая часть которых будет предоставлена в виде кредитов.

Решение Ecofin является окончательным для доступа Литвы к льготным европейским кредитам.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, 1 млрд евро будет выделен на кредиты для бизнеса и другие финансовые инструменты, более 550 млн евро - на кредиты для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Еще 198,4 млн евро - это дотация в рамках инициативы RepowerEU, сообщили в Министерстве финансов.

"Мы ожидаем, что первые средства поступят в экономику уже в конце этого года", - сказала министр для пресс-релиза.

Правительство 30 октября после бурных дебатов утвердило обновленный план, согласованный с Европейской комиссией (ЕК), несмотря на разногласия с Брюсселем по поводу переноса сроков проведения налоговой реформы - ЕК не приняла во внимание просьбу правительства перенести сроки на начало 2025 года.

Новый план дополнен новыми инвестициями: 2,3 млрд евро в виде европейских дотаций и 1,55 млрд евро в виде кредитов.

Выполнение обязательств по плану связано с получением средств из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF) ЕС.

Ожидается, что в период с 2023 по 2027 год новые инвестиции позволят увеличить реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем на 0,97%, или на 492,5 млн евро в год.