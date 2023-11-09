Линкявичюс о переговорах по вступлению Украины в ЕС: "Это еще ничего не значит"

"Рекомендация Комиссии - это только рекомендация, и все находится в руках стран-членов", - заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене, говоря о предложении Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Уже сейчас ясно, что не все страны Сообщества могут на это согласиться.

Об этом - в интервью бывшего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и заместителя министра иностранных дел, будущего посла ЕС в США Йовиты Нелюпшиене в программе "Тема дня".

- Господин Линкявичюс, Европейская комиссия рекомендует начать официальные переговоры о вступлении в ЕС как с Украиной, так и с Молдовой, а также предоставить Грузии статус кандидата, но это решение не означает, что Украина и Молдова сразу же станут членами ЕС. Переговоры еще будут вестись, и решение по ним будет принято лидерами Европейского Союза через месяц. Венгрия уже угрожает заблокировать начало переговоров в середине декабря. Что тогда?

Л. Линкявичюс: Прежде всего, это важный шаг, и украинцев следует поздравить с этим, они рады, я много общался с ними, но в то же время я хотел бы предупредить их, что это только начало большого пути. По сути, даже это решение - всего лишь рекомендация Комиссии, которая де-факто является правительством Европейского Союза. Именно лидеры стран должны будут принять политическое решение в декабре. То, что мы слышим сейчас от венгерского правительства, - это, как всегда, попытка тянуть время, договариваться, интересоваться. Предстоит тяжелая работа в самом Европейском Союзе.

И Украина, как и Грузия, получила очень конкретные указания о том, где ей необходимо добиться прогресса, очень конкретные, кстати, измеряемые, а в марте следующего года будет представлен отчет о прогрессе.

Линас Линкявичюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Так что им нужно сосредоточиться на работе, продолжать работать, отмечать эту веху, которая, безусловно, является исторической, очень важной вехой, но она, конечно, не то чтобы ничего не значит, но далеко не все.

- Г-жа Нелюпшене, могут ли переговоры закончиться, даже не начавшись, если будет наложено вето?

Й. Нелюпшене: Ну, любое решение о расширении требует согласия 27 стран. Поэтому можно надеяться, что вето не будет наложено и что историческое решение будет принято в декабре, когда состоится встреча лидеров.

Но да, рекомендация Комиссии - это всего лишь рекомендация, и все находится в руках государств-членов.

- Сколько времени могут занять переговоры? Рекорд был у Финляндии - три года. Мы вели переговоры около девяти лет. Сколько времени могут занять переговоры с Украиной?

Й Нелюпшене: Рекордсменов больше, например, переговоры с Турцией в настоящее время не ведутся. Страны Западных Балкан просили начать переговоры, и некоторые из них начали их еще 10 лет назад. Поэтому мы не должны оценивать эти рекорды.

Каждая страна индивидуальна, и каждое решение принимается индивидуально.

Поэтому каждая страна сама решает, как будут проходить переговоры. Мы видим, что за годы, прошедшие с момента предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов, мы, пожалуй, не видели таких изменений и таких реформ, какие были проведены Украиной, особенно учитывая, что Украина находится в состоянии войны из-за российской агрессии, и мы, пожалуй, не видели такой скорости реформ ни в одной из стран.

Йовита Нелюпшене / BNS nuotr.

- Господин Линкявичюс, может ли Украина вступить в Европейский Союз без окончания войны?

Л. Линкявичюс: На самом деле, повторюсь, работы еще очень много, потому что когда начинаются переговоры, есть 35 разделов, и их нужно соблюдать. Конечно, это сложно. <...>

Да, это трудный, измеримый, осязаемый процесс, он не абстрактный, поэтому это очень долгий процесс, и, может быть, люди на Западе должны это понимать, потому что, может быть, некоторые представляют, что это произойдет очень быстро. Вообще, если бы мы заговорили на эту тему несколько лет назад, до начала активной фазы войны, то, наверное, нашлось бы немного энтузиастов и оптимистов, которые сказали бы, что теперь можно говорить о начале переговоров как о реальности.

По войне достигнут большой прогресс, но война не является условием для отказа от каких-то требований. Украина, я думаю, тоже это понимает. Мы говорим только об Украине, но есть еще Грузия, где, если говорить о прогрессе, честно говоря, этот прогресс трудно увидеть, и, несмотря на то, что прогресса нет, около 90% населения хотят идти по европейскому, атлантическому пути.

Поэтому здесь нужно очень конкретно рекомендовать, я думаю, нашим партнерам, нашим друзьям, посмотреть сейчас конкретно на то, что рекомендует Комиссия.

Украина признает это и делает, причем делает, несмотря на войну, в то время как в Грузии некоторые проблемы даже не признаются, по крайней мере, нынешним правительством. Это должно стать первым шагом к признанию того, что на местах существует проблема, и, возможно, тогда будет легче добиться каких-то результатов, чем до сих пор.

- Следует упомянуть и Молдову, которая также получила решение о членстве. В минувшие выходные там прошли выборы в местные органы власти, и нынешние западные силы проигрывают пророссийским, которые трансформировались, приобрели новые формы, но берут власть в городах. В какой степени это может стать камнем преткновения?

Украина и ЕС (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Л. Линкявичюс: В данном случае это еще и некоторый стимул для Молдовы, чтобы оставаться на европейском пути, и здесь нужна большая решимость.

Этот сигнал Европейской комиссии и, надеюсь, европейских лидеров был бы своего рода геополитической игрой, открытой и активной, а не пассивным наблюдением за ситуацией, потому что, как мы видим, Европа не единственный центр силы, который привлекает, но есть и другие, которые беспокоят и имеют свои интересы.

- Г-жа Нелюпшене, Кремль ранее заявлял, что вступление Украины в Европейский Союз равносильно вступлению в НАТО. Какие действия может предпринять Россия?

Й. Нелюпшене: Трудно предсказать, потому что мы все видели, что Россия воображает, что она играет очень большую роль, но мы должны помнить, что в Европейском союзе каждая страна-кандидат выбирает, быть ли ей членом, и если мы каждый раз будем думать о том, что собирается делать Россия, то мы не сможем принять никакого суверенного решения. Наверное, не стоит заранее поддаваться на такой шантаж и запугивание, и Украина уже доказала, что не поддастся на такой шантаж и запугивание. Сейчас нужно просто работать над переговорами.

Первая глава, которая будет открыта, и несколько глав переговоров, которые будут открыты, будут касаться именно верховенства закона, демократических процессов. Это тот путь, по которому начала идти Украина, и я думаю, что это будет примером и лакмусовой бумажкой, которой захотят следовать другие страны региона.

- Г-н Линкявичюс, сейчас мы можем сказать, что две страны открыто заявляют о том, что они могут выступить против членства - это Венгрия и Словакия, которая сегодня заблокировала военную помощь в размере 40 млн. евро, выделенную Украине предыдущим правительством. А сколько еще таких стран, которые не высказываются?

Евросоюз / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Л. Линкявичюс: В одном случае речь идет о финансовой поддержке, в другом - пока не о членстве, а только о начале процесса. Каждая страна будет смотреть, где и насколько велики ее возможности, чтобы попытаться получить что-то в своих интересах. Так часто бывало с Венгрией, и они тоже надеялись на какие-то финансовые уступки, потому что, конечно, на них наложены такие санкции.

Так что, видимо, и в этом случае будет иметь место баланс интересов. Сейчас это трудно предсказать, да и вряд ли стоит. Будет борьба интересов и переговоры. Сторонам нужно сосредоточиться на тех замечаниях и рекомендациях, которые были получены, и именно над этим нужно сейчас работать.

- Принятие Украины сместит баланс сил на Восток. Г-жа Нелюпшене, Украина станет вторым по величине членом Европейского Союза, и если баланс сил сместится на Восток, что это даст нам, что это даст нашему региону?

Й. Нелюпшене: Я думаю, что мы всегда хотим, чтобы решения, которые принимаются на уровне Европейского союза, отвечали нашим интересам. Европейский Союз будет расширяться, он будет гораздо больше, в нем будет, может быть, даже не 30, а 34, 35 стран, в зависимости от того, как другие страны, скажем, Западных Балкан, будут проводить реформы.

Поэтому, если эти решения будут ближе к тем интересам, которые являются и нашими интересами, будь то безопасность, оборона, устойчивость, некоторые элементы торговой политики, наш голос также будет лучше слышен.

- В Европейском Союзе сейчас 27 членов, а если считать Турцию, о которой упоминали, и Косово, где переговоры зашли в тупик, с теми, кто хочет присоединиться, то будет 37. Но уже сейчас трудно принимать решения. Г-н Линкявичюс, следует ли изменить и трансформировать процесс принятия решений в Сообществе, чтобы сделать его более простым?

Л. Линкявичюс: Йовита Нелюпшене уже упомянула [о необходимости] квалифицированного большинства для принятия некоторых решений, потому что сейчас мы видим, что меньшинство просто противится очевидным, необходимым решениям, и все заходит в тупик, а весь Европейский союз критикуют за бездействие, за задержки.

Украина и ЕС (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Возможно, это более общий вопрос: <...> страны-кандидаты должны сами себя реформировать, иметь очень четкие ориентиры, но и сам Европейский Союз должен реформироваться. И мне кажется, что <...> в прошлом некоторые страны, например Франция, вообще не хотели слышать о расширении на Восток, а Западные Балканы, чтобы немного стабилизировать процесс, а теперь они сами участвуют в рабочих группах по институциональной реформе.

Так что вопрос уже не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет. И, возможно, теперь расширение Европейского союза, которое очень важно и с геополитической, и с ценностной точки зрения, не должно быть заложником процесса, который застопорился, как реформа институтов в Европейском союзе. Это тоже должно быть.