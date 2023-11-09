Погода: в Литву ненадолго вернется солнце

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.11.09 09:37
Осень в Вильнюсе
Осень в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

В ближайшие дни жители Кретинги, которую накрыли дожди, смогут вздохнуть с облегчением, так как дождливая погода уйдет с запада Литвы. В то же время в других районах ожидается солнечная и сухая погода.

В четверг будет облачно с прояснениями. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня потеплеет до 7-11 градусов выше нуля.

В ночь на пятницу во многих районах пройдет небольшой дождь. Температура составит 2-7 градусов выше нуля. День ожидается облачным и пасмурным, существенных осадков не предвидится. Столбики термометров будут показывать 7-11 градусов выше нуля.

В ночь на субботу в западных районах возможен дождь, а во многих районах в течение дня и в воскресенье пройдут лишь кратковременные дожди. В выходные дни небо будет облачным, а температура составит 5-7 градусов тепла.

# Литва
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