"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

В четверг в Национальной художественной галерее откроется международная выставка «Вильнюс, Вильно, Вильне 1918-1948. Один город – много рассказов», посвященная 700-летию города.

Выставку с названием Вильнюса на трех языках - литовском, польском и идиш, подготовили Национальная художественная галерея и Национальный музей Кракова, работы предоставили литовские и польские музеи, архивы и другие учреждения.

Как сообщили в Литовском национальном художественном музее, выставка и прилагаемый к ней каталог представляют художественную документацию Вильнюса межвоенного, военного и раннего послевоенного периода, хранящуюся в литовских и польских учреждениях памяти: произведения живописи, графики, художественной фотографии и скульптуры.

Выставка «Вильнюс, Вильно, Вильне 1918-1948. Один город – много рассказов» этим летом была выставлена ​​в Национальном музее Кракова, а теперь откроется в Вильнюсе.

Выставка показывает, каким Вильнюс того времени видели художники этого мультиэтнического и мультикультурного города.

По информации Литовского национального художественного музея, собирательный образ Вильнюса в межвоенные годы создавался в первую очередь представителями польской культуры, но очень важной частью этого образа являются произведения, свидетельствующие о взгляде вильнюссцев литовского, еврейского, белорусского, русского, украинского происхождения и других национальностей.

Через образы, созданные современниками, выставка представляет Вильнюс в период 1918-1948 годов, когда город переходил из рук в руки, войдя в состав Польши, затем Литвы, был оккупирован нацистами и Советским Союзом. Оккупации и войны коренным образом изменили состав и социальную структуру населения и оставили значительный след на материальном теле Вильнюса - его архитектуре и градостроительстве.

Для выставки отобрано более 250 работ из важнейших музеев, библиотек и архивов Литвы и Польши.