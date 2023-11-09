Naujienų srautas

Вильнюс
Новости 18 мин. назад

"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

Белый дом (США)
Новости 1 ч. назад

Белый дом: США израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине

Клайпедский терминал сжиженного природного газа
Новости 2 ч. назад

В команде Клайпедского терминала СПГ в будущем будет больше литовцев, но есть требования по квалификации

Осень в Вильнюсе
Новости 2 ч. назад

Погода: в Литву ненадолго вернется солнце

Телефон
Новости 2 ч. назад

ЛРТ слышит вас. Пользователь Tele2 был удивлен тем, что у безлимитного интернета есть лимит

Беньямин Нетаньяху
Новости 4 ч. назад

Нетаньяху: "Перемирия не будет без освобождения заложников"

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 4 ч. назад

Глава МИД Литвы назвал опасными рассуждения на Западе о мирных переговорах по Украине

Плакат аукциона
Новости 4 ч. назад

"Поддержать не на словах, а делом". Впервые в Вильнюсе пройдет аукцион в поддержку российских добровольцев

Друскининкай
Новости 18 ч. назад

В Друскининкай появится искусственное море для серфингистов

Пропаганда
Новости 18 ч. назад

Пропаганда Кремля пыталась настроить против Литву и Украину

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
Новости 19 ч. назад

В Вильнюсе открылся новый супермаркет-дискаунтер - какие в нем цены?

Европейская Комиссия
Новости 20 ч. назад

ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Лауринас Кащюнас
Новости 20 ч. назад

Глава КНБО: "В оборонных планах НАТО есть защищаемые стратегические объекты Литвы"

Украинский и литовский флаги
Новости 21 ч. назад

Литва выделяет Украине 2 млн евро для разрешения социальных последствий войны

Деньги
Новости 21 ч. назад

Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 560 000 евро

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 21 ч. назад

Ландсбергис: "ООН нужно меняться в связи с нарастанием угроз"

Новости2023.11.09 12:05

"Вильнюс, Вильно, Вильне". К юбилею столицы открывается литовско-польская выставка

B
BNS 2023.11.09 12:05
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В четверг в Национальной художественной галерее откроется международная выставка «Вильнюс, Вильно, Вильне 1918-1948. Один город – много рассказов», посвященная 700-летию города.

Выставку с названием Вильнюса на трех языках - литовском, польском и идиш, подготовили Национальная художественная галерея и Национальный музей Кракова, работы предоставили литовские и польские музеи, архивы и другие учреждения.

Как сообщили в Литовском национальном художественном музее, выставка и прилагаемый к ней каталог представляют художественную документацию Вильнюса межвоенного, военного и раннего послевоенного периода, хранящуюся в литовских и польских учреждениях памяти: произведения живописи, графики, художественной фотографии и скульптуры.

Выставка «Вильнюс, Вильно, Вильне 1918-1948. Один город – много рассказов» этим летом была выставлена ​​в Национальном музее Кракова, а теперь откроется в Вильнюсе.

Выставка показывает, каким Вильнюс того времени видели художники этого мультиэтнического и мультикультурного города.

По информации Литовского национального художественного музея, собирательный образ Вильнюса в межвоенные годы создавался в первую очередь представителями польской культуры, но очень важной частью этого образа являются произведения, свидетельствующие о взгляде вильнюссцев литовского, еврейского, белорусского, русского, украинского происхождения и других национальностей.

Через образы, созданные современниками, выставка представляет Вильнюс в период 1918-1948 годов, когда город переходил из рук в руки, войдя в состав Польши, затем Литвы, был оккупирован нацистами и Советским Союзом. Оккупации и войны коренным образом изменили состав и социальную структуру населения и оставили значительный след на материальном теле Вильнюса - его архитектуре и градостроительстве.

Для выставки отобрано более 250 работ из важнейших музеев, библиотек и архивов Литвы и Польши.

# Культура
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Белый дом (США)
1 ч. назад

Белый дом: США израсходовали около 96% средств, предназначенных для помощи Украине

Клайпедский терминал сжиженного природного газа
2 ч. назад

В команде Клайпедского терминала СПГ в будущем будет больше литовцев, но есть требования по квалификации

Осень в Вильнюсе
2 ч. назад

Погода: в Литву ненадолго вернется солнце

Телефон
6
2 ч. назад

ЛРТ слышит вас. Пользователь Tele2 был удивлен тем, что у безлимитного интернета есть лимит

6
Беньямин Нетаньяху
4 ч. назад

Нетаньяху: "Перемирия не будет без освобождения заложников"

Габриэлюс Ландсбергис
4 ч. назад

Глава МИД Литвы назвал опасными рассуждения на Западе о мирных переговорах по Украине

Плакат аукциона
Интервью ЛРТ
4 ч. назад
Интервью ЛРТ

"Поддержать не на словах, а делом". Впервые в Вильнюсе пройдет аукцион в поддержку российских добровольцев

Друскининкай
18 ч. назад

В Друскининкай появится искусственное море для серфингистов

Пропаганда
18 ч. назад

Пропаганда Кремля пыталась настроить против Литву и Украину

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
5
19 ч. назад

В Вильнюсе открылся новый супермаркет-дискаунтер - какие в нем цены?

5
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
5
2023.11.08 17:12

В Вильнюсе открылся новый супермаркет-дискаунтер - какие в нем цены?

5
Супермаркет (ассоциативное фото)
2023.11.08 14:03

В конфете вместо шоколада - черви: непригодные продукты в супермаркетах Литвы не редкость

Деньги
2023.11.08 14:59

Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 560 000 евро

Плакат аукциона
Интервью ЛРТ
2023.11.09 07:37
Интервью ЛРТ

"Поддержать не на словах, а делом". Впервые в Вильнюсе пройдет аукцион в поддержку российских добровольцев

Украинский и литовский флаги
2023.11.08 15:04

Литва выделяет Украине 2 млн евро для разрешения социальных последствий войны

Друскининкай
2023.11.08 18:13

В Друскининкай появится искусственное море для серфингистов

Пропаганда
2023.11.08 17:42

Пропаганда Кремля пыталась настроить против Литву и Украину

Лауринас Кащюнас
2023.11.08 15:46

Глава КНБО: "В оборонных планах НАТО есть защищаемые стратегические объекты Литвы"

Габриэлюс Ландсбергис
2023.11.09 08:17

Глава МИД Литвы назвал опасными рассуждения на Западе о мирных переговорах по Украине

Европейская Комиссия
2023.11.08 16:10

ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в ЕС