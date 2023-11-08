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Новости2023.11.08 17:12

В Вильнюсе открылся новый супермаркет-дискаунтер - какие в нем цены?

НГ
Новая газета – Балтия 2023.11.08 17:12
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.

В начале ноября в Вильнюсе по адресу Архитекту, 11 открылся первый магазин новой сети супермаркетов-дискаунтеров Maisto Logistikos centras. Его владельцы обещают более низкие цены и товары местных производителей. Корреспондент Новой газеты. Балтия сходил на разведку в новый супермаркет.

В новом литовском магазине цены действительно заметно ниже средних в Вильнюсе. Большинство товаров литовские, но случается найти и все то, что ожидаешь увидеть на полке, например, в Maxima. Цены на товары действительно ниже: за банку колы в Maisto Logistikos Centras вы заплатите всего 59 центов, а за 250 грамм кофе Lavazza — 3.79 евро.

Впрочем, некоторые покупатели приходят как раз за литовскими продуктами. Среди таких — 36 летняя Габия:

«Мне нравится идея того, что в одном месте будут собраны литовские товары. Локальные бренды часто делают очень качественные продукты, поэтому мне бы хотелось чаще их покупать. Правда, в обычных супермаркетах часто мне лень искать их среди других иностранных марок», — говорит женщина.

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Купить в супермаркете можно все: от кошачьего корма до моющего средства, но выбор в любых категориях не слишком большой — пару видов хлеба, несколько разных видов шоколада и пару сортов пива. Зато все заметно дешевле — например, батон от местного производителя можно найти за 89 центов.

Обстановкой магазин напоминает немецкие Lidl’ы — тускловатое освещение, такое же расположение ценников, демократичная ценовая политика, расположение товаров почти как на складе и темные цвета вывесок. Разница только в том, что сугубо своей продукции у Maisto Logistikos Centras нет, да и литовские супермаркеты не темно-синие, а темно-зеленые.

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Таких покупателей, как 26-летняя Сауле это не слишком устраивает: «Обычно я не хожу сюда за покупками: узкие проходы, хаотично заставленные полки, плохое освещение и толпы людей создают для меня атмосферу рынка. Посмотрим, как тут будет со временем. Если большого наплыва людей не случится — буду сюда ходить, только чтобы поддерживать местных производителей».

Новая газета - Балтия

В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
В Вильнюсе открылась новая сеть супермаркетов "Maisto Logistikos centras"
# Литва
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