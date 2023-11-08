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Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 560 000 евро

НГ
Новая газета – Балтия 2023.11.08 14:59
Деньги
Деньги / Фото Э. Блажевича/LRT

Житель Эстонии выиграл 562 612 евро в Eurojackpot, пишет Rus.err.ee.

Выигрышный билет был куплен в интернете.

Главный приз лотереи не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот в эту пятницу составляет 21 млн. евро.

Чтобы выиграть джекпот Eurojackpot, необходимо правильно выбрать пять основных и два дополнительных номера.

Выигравший свыше 560 000 евро угадал пять основных номеров. Еще больше повезло игроку из Польши, который угадал пять основных и один дополнительный номер, выиграв свыше 997 000 евро.

Новая газета - Балтия

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