Литва выделяет Украине 2 млн евро для разрешения социальных последствий войны

Литва выделит Украине 2 млн евро на разрешение социальных последствий войны, сообщило Министерство финансов.

На заседании правительства в среду была одобрена дальнейшая поддержка Литвой Украины через инструменты международных финансовых институтов: по 1 млн евро выделяется Фонду Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Украинскому фонду солидарности Банка развития Совета Европы (CEDB), которые поддерживают проекты соцвовлеченности и прочие социальные проекты.

"Литва неустанно поддерживает Украину и ее народ и вносит свой вклад в различные инициативы через инструменты Европейского Союза и международных финансовых институтов. Сила Украины – в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно ориентироваться и на социальные последствия войны", - отметила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Целью фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) является создание бизнес-среды и развития человеческого капитала, тем самым открывая возможности для трудоустройства ветеранов войны, инвалидов и других лиц, пострадавших от развязанной Россией войны в Украине. По программе этим лицам также оказывается психологическая помощь.

Целью Украинскому фонду солидарности Банка развития Совета Европы (CEDB) является поддержка вынужденных переселенцев и содействие восстановлению Украины. Средства этого фонда пойдут на удовлетворение различных социальных потребностей, возникших в результате войны, таких как обеспечение благополучия и интеграции вынужденных переселенцев, восстановление социальной инфраструктуры важнейших районов страны - капитальный ремонт поврежденных многоквартирных домов, обеспечение более устойчивых жилищных решений, а также укрепление потенциала по восстановлению Украины на министерском уровне.

Ожидается, что Литва переведет средства в оба этих фонда до конца этого года.