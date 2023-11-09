ЛРТ слышит вас. Пользователь Tele2 был удивлен тем, что у безлимитного интернета есть лимит

Не все внимательно читают договор на предоставление телекоммуникационных услуг. А зря - неожиданные дополнительные платежи могут стать большим сюрпризом. В редакцию LRT.lt обратился человек, который был удивлен тем, что его оператор мобильной связи попросил оплатить дополнительные данные, хотя Интернет рекламируется как безлимитный.

По мнению читателя, "бесплатный Интернет" Tele2 не такой уж и бесплатный - хотя акцент делается на безлимитных гигабайтах (ГБ), рекламу не стоит воспринимать буквально.

В конце месяца приходят сообщения с просьбой доплатить за "безлимитный" Интернет.

"В конце месяца приходят сообщения с просьбой доплатить за "безлимитный" Интернет, если вы используете его больше, чем предусмотрено "правилами добросовестного использования". На вопрос, что такое, по их мнению, "безлимит", они ответили, что 1 терабайт (ТБ). В моей семье дома я никогда не считаю, сколько гигабайт в месяц используется. Я думаю, что в их рекламе нужно делать четкий акцент на 1 ТБ данных, а не писать и говорить, что интернет безлимитный", - рассказал читатель.

tele2 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Он также отметил, что, по словам оператора, "безлимитные" данные ограничены Службой по регулированию связи (СРС). Мужчина задался вопросом, как и почему вводятся такие ограничения, и как получилось, что пользователи о них не знают.

У безлимита есть лимит

По мнению операторов мобильной связи, лимиты на передачу данных необходимы для того, чтобы предотвратить перегрузку сети и возникновение проблем с подключением у других пользователей.

Аста Буйткуте, менеджер по связям с общественностью компании Tele2, сообщила, что лимит добросовестного использования определяется на основе среднего потребления данных в Интернете на одного человека - это общедоступные данные, предоставляемые СРС.

Если потребление данных клиентом превышает среднее значение хотя бы в 25 раз, то считается, что такое использование не соответствует условиям добросовестного использования. Обычно предоставленного объема данных вполне достаточно для нормальной повседневной работы в Интернете.

Телефон / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Эти правила введены для того, чтобы непропорционально высокое потребление интернет-данных одним или несколькими абонентами не приводило к чрезмерной нагрузке на сеть. Одновременно услугами связи пользуется большое количество клиентов, и мы должны обеспечить им необходимое качество обслуживания. Если клиент превышает установленный ценный лимит данных, он сначала получает уведомление о том, что его лимит данных достигнут. Если использование данных продолжается, то дополнительные гигабайты оплачиваются по установленному в договоре низкому тарифу (0,10 евроцента/Гб), но Интернет можно продолжать использовать в обычном режиме - услуга не прерывается", - пояснила LRT.lt А. Буйткуте.

Эгле Соната Падагайте, руководитель отдела мобильной и фиксированной связи компании Telia, поддержала эту точку зрения. Она отметила, что правила добросовестного использования доступны всем пользователям и публикуются в открытом доступе. Эти правила необходимы для того, чтобы поведение одних клиентов в отношении потребления данных не влияло на качество обслуживания других клиентов.

"Наши данные показывают, что у нас не так много случаев исключительного потребления данных сверх установленного СРС лимита, основанного на потреблении в среднем на всем рынке. Если бы мы заметили рост исключительно высокого потребления, мы бы немедленно проинформировали клиентов о возможной дополнительной оплате", - сказала Э.С. Падагайте.

„Telia“ / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Введение ограничений не является противозаконным

По словам Юрги Грудзинскайте-Гайновске, руководителя группы регулирования электронных коммуникаций СРС, такие ограничения не являются незаконными.

Важно иметь в виду, что все провайдеры мобильного доступа в Интернет в той или иной форме имеют подобные ограничения, несмотря на то, что термин "безлимитный Интернет" является общедоступным. Однако это должно быть очень четко доведено до потребителя в договоре на оказание услуг.

"Однако именно здесь и возникает конфликт: в рекламе провозглашается "безлимитный", а в договоре это подразумевается: "если вы превысите Х Гб, мы применим ограничения". Особенно когда услуга продается как альтернатива фиксированному доступу в Интернет, где объем передаваемых данных на самом деле не ограничивается провайдером", - сказала Ю. Грудзинскайте-Гайновске в интервью LRT.lt.

Чтобы платить больше, нужно быть во много раз выше среднего

Руководитель группы регулирования электронных коммуникаций СРС отметила, что при первом выявлении возможного недобросовестного и необоснованного использования услуг передачи данных клиенту будет вынесено предупреждение и предоставлен дополнительный 4-месячный срок для оценки объема услуг.

Интернет (ассоциативное фото) / Ю. Стацявичюс/фото LRT

Если в течение этого периода будет выявлено второе нарушение, то с клиента будет взиматься дополнительная плата за услуги по конкретному телефонному номеру за текущий месяц с момента предупреждения до конца этого месяца.

Срок оценки потребления и возможного применения доплат истекает через 4 месяца после последнего случая недобросовестного использования услуг.

"Правила добросовестного использования также могут ограничивать объем данных, используемых за границей, несмотря на то, что в странах ЕС действуют принципы Roam-Like-At-Home. Такие ограничения не запрещены Регламентом Европейского парламента и Совета, в котором даже описана возможность применения "правил добросовестного использования", но это должно быть четко и понятно объяснено потребителю услуги", - отметил эксперт СРС.



Служба также рекомендует читать не только название, но и условия самого тарифного плана, где может быть указано, в каких случаях применяются правила добросовестного использования. Если вы постоянно превышаете лимит данных, вам стоит задуматься о приобретении услуги фиксированного доступа в Интернет.