От пошива одежды военным до любительского хора: в Шяуляй работает уникальный интеграционный центр для украинцев

В Шяуляй литовцы вместе с украинцами создали уникальный интеграционный центр, аналогов которому нет в других городах Литвы. Здесь не только помогают украинцам с интеграцией, но и проводят множество мероприятий, предлагают услуги юриста, психолога, занятия по йоге, организуют волонтерскую деятельность, а к работе и жизни центра постоянно привлекают людей старшего возраста. Центр "Мальва", который уже больше года функционирует в этом городе, украинцы называют «вторым домом», где они могут не только развиваться творчески, но и быть полезными своему государству.

В Литве в данный момент проживает около 200 тысяч человек из разных зарубежных стран. В стране уже идут дискуссии о том, как интегрировать новоприбывших и нужно ли это. «LRT Новости» предлагает вашему вниманию цикл статей «Свои среди чужих»: мигранты в Литве», в рамках которого предложит мнения самих мигрантов, а также экспертов на эту тему.

«Украинцы поют литовские песни и интегрируются в новое общество»

Своим «вторым домом» называет центр «Мальва» украинская актриса театра и кино Елена Ластивка. Приехав в Литву, актриса не только не стала себя жалеть и ждать помощи от государства, но и сразу же начала изучать литовский язык, выступать в Шауляйском театре, а в центре "Мальва" создала настоящий украинский любительский хор "Ластівки".

«Конечно, как только мы приехали сюда, мы начали искать украинские центры. Потому что мы приехали очень разбитые, внутренне раздавленные, в депрессивном эмоциональном состоянии. Я вам честно скажу, что это был сплошной ужас», - не скрывает актриса и добавляет, что кроме эмоционального состояния было очень страшно начинать все с нуля в новой стране.

«В Украине было имя, статус, а здесь меня никто не знал. Приехав в Шяуляй, в чужую страну, я должна была донести и рассказать всем, что я могу, что я умею, то есть, начинать все с нуля. Я пришла в центр «Мальва», как и все украинцы, меня приняли, в меня поверили, дали мне возможность здесь развиваться, и так я здесь и осталась», - вспоминает Е. Ластивка.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

И если в первые дни в Шяуляй она ощущала растерянность и непонимание, что делать дальше, то сейчас Е. Ластивка уверяет, что поняла свою миссию - она стремится нести украинскую культуру в мир.

«Я должна выполнять свою миссию, потому что я человек искусства. Я росла и всю свою жизнь была в искусстве, я на сцене с 6 лет. И я считаю, что моя миссия, как работника культуры рассказывать людям правду, рассказывать и показывать глубину украинской песни, украинской культуры, у которой давняя история», - утверждает актриса и добавляет:

«Пусть это будет маленькая капля, но я помогу кому-то. Возможно, я подлечу чью-то рану. Потому что приходя сюда, мы немного отвлекаемся и начинаем адекватно принимать решения относительно жизни, относительно будущих действий. Ведь у украинцев сейчас очень тяжелое положение, очень трудно нашим собратьям, нашим родственникам, которые остались в Украине, и я считаю, что важно нам здесь не опускать руки, а держаться», - говорит актриса.

"Я должна выполнять свою миссию, потому что я человек искусства"

По словам Е. Ластивки, до приезда в Литву она никогда не слышала литовского языка, а сейчас женщина не только изучает его, но и поет литовские песни, играет в театре спектакли на литовском языке и еще больше открывает для себя новую литовскую культуру.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

«Собственно, украинцы тем и занимаются, они учатся, работают, развиваются, платят налоги, учат литовский язык, поют литовские песни и интегрируются в новое общество», - добавляет она.

Украинская культура в Литве

Участницы хора под руководством Е. Ластивки не профессиональные певицы, но это девушки, которые очень любят украинскую песню. Они уже выступали на различных городских мероприятиях и концертах центра. Как говорит руководитель хора и для нее, и для девушек, очень важно нести украинскую культуру в мир, чтобы не только литовцы узнавали об Украине, но и украинцы узнавали больше о своей истории и самобытности.

«Мы гордимся тем, что мы знакомим литовцев со своей культурой, - говорит она. - Мы стараемся петь аутентику, потому что меня не раз просили спеть что-то такое аутентичное, чтобы почувствовать всю глубину украинской песни. Кстати, аутентичная украинская песня очень похожа на исконную литовскую песню»

А костюмы, которые были пошиты для коллектива специально ко дню независимости Украины Е. Ластивка называет огромным достижением. Ведь этот наряд — это не только сценический образ, это сочетание культур и настоящая дизайнерская работа. Как говорит руководитель хора, для них это еще одна возможность показать свое единство и обратить внимание на украинские мотивы.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

Помочь даже тем, кто находится в Украине - такую же миссию ставит перед собой волонтёр и участница хора Наталья Шустова. По словам девушки, как только она приехала в Литву, не теряла ни одной возможности, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Именно поэтому волонтер активно работает с различными литовскими организациями и координирует работу волонтеров в центре "Мальва".

«Мы сначала все были растерянные, и нам очень помогали. Но когда мы уже почувствовали себя увереннее, то поняли, что и мы можем помогать другим», - рассказывает о своей миссии волонтер.

По словам Натальи, их волонтерская работа в центре охватывает множество направлений и организаций. Они сотрудничают с Продовольственным банком, с Caritas, занимаются украинскими селами, которые нуждаются в помощи, собирают вещи на фронт, которые затем везут из Шяуляй в Украину и организовывают благотворительные мероприятия для сбора средств. Как говорит волонтер, потребности постоянно меняются, а вызовов хватает каждый день.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

«Но мы все вместе - и это наша сила», - утверждает она.

Возможность заниматься тем, на что раньше не было времени

В центре Н. Шустова занимается не только волонтерской деятельностью, но и артистической. Именно занятия в хоре для девушки, которая раньше не пела, сейчас являются не только возможностью хорошо провести время, но и воплотить свою давнюю мечту.

"Нам Литва дает такую невероятную возможность говорить на родном языке"

«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Литве я реализовала то, что давно хотела, но не имела на это времени в Украине, - делится Н. Шустова. - Я никогда раньше не пела, а здесь как-то все так сложилось (...). Мы начали собираться, сначала просто пели, когда что-то делали, а потом возникла идея создать такой хор. И с тех пор мы поем, находим время на это, потому что это радость для нас».

Н. Шустова не сдерживает эмоций: «Нам Литва дает такую невероятную возможность говорить на родном языке, петь родные песни, быть полезным своему государству, даже находясь далеко от дома».

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

В швейном цехе шьют одежду для военных

Но центр "Мальва" — это не только центр культуры и интеграции. Здесь к волонтерской работе привлекают всех желающих. Так, например, в одной из комнат центра расположился настоящий швейный цех. Здесь женщины собираются, чтобы шить одежду для украинских военных.

Одна из таких женщин - Вера, она приехала в Шауляй из Новой Каховки. Свой возраст она не называет, но говорит, что уже давно на пенсии. В ее родном городе после взрыва ГЭС почти ничего не осталось. Женщина не скрывает, что возвращаться некуда, но она вместе с другими женщинами каждый день несмотря на то, что она не профессиональная швея, несмотря на состояние здоровья или другие проблемы, приходит сюда и шьет одежду для украинских военных. Говорит, что это не только ее вклад в скорейшую победу, но и возможность пообщаться и хорошо провести время.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

«Мне очень нравится. Во-первых, мы все делаем полезное дело, мы все понимаем, для чего мы здесь. А во-вторых, мы здесь общаемся. Вот, например, моя землячка сидит, мы с одного города, а случайно встретились здесь», - делится Вера.

Возможность чувствовать себя молодым и нужным

В интеграционном центре особое внимание уделяется работе с людьми старшего возраста. Кроме волонтерской деятельности люди старшего возраста участвуют в различных мероприятиях, занимаются танцами, спортом, поют, вяжут и ходят на экскурсии. Сами женщины утверждают, что здесь они находятся в кругу единомышленников и живут полной жизнью. По словам руководителей центра, такие занятия для старших людей — это возможность чувствовать себя молодыми, нужными и активно проводить свое время.

"Мы здесь помогаем своей родной стране"

Одна из участниц танцевального коллектива для людей старшего возраста Людмила не скрывает, что в центре нашла вторую молодость, а то, что она полезна своему государству, вдохновляет ее еще больше.

«Вы знаете, мы здесь считаем, что то, что мы делаем - выполняем волонтерские задачи какие-то, помогаем нашей армии, готовим, шьем - этим всем мы помогаем своей родной стране», - говорит украинка Людмила и добавляет, что сейчас в Шауляй, и особенно в центре "Мальва", у нее есть возможность не только интересно и с пользой проводить свое время, но и общаться на родном языке и не чувствовать себя одинокой.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

«Нам очень здесь интересно, и мы очень благодарны нашей "Мальве", потому что здесь мы забываем обо всех проблемах, которые у нас есть дома. Здесь в своем возрасте мы учимся танцевать, петь, вязать, шить. И вообще атмосфера такая дружественная. Самое главное, что здесь есть общение, без этого невозможно», - делится женщина.

Есть юрист, психологи и даже йога

По словам директора центра "Мальва" Сергеюса Ахметоваса, в Шяуляй проживает большое количество украинцев, приехавших сюда после начала войны. Именно поэтому этот центр — это не только возможность помочь в насущных привычных вопросах, которые возникают у каждого новоприбывшего украинца, но и возможность дать людям почувствовать себя нужными, помочь им адаптироваться в новой для себя стране, найти друзей и заниматься любимым делом.

«Наверное, было бы легче сказать, чего у нас (в центре) нет, - улыбается директор центра. - У нас все есть - от курсов литовского языка до помощи селам и раздачи еды малоимущим. Теперь даже регистрация новоприбывших украинцев происходит именно здесь. У каждого есть проблемы, поэтому у нас есть психологи, есть юрист, есть йога, есть спорт, есть хор и другие кружки. Мы танцуем, организовываем фестивали, поездки по Литве. Каждый приходит со своей проблемой: родственник, брат, муж воюет в Украине, им нужна какая-то помощь, одежда, возможно, лекарства. Опять же, мы реагируем и на это».

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

Директор центра отмечает, что помощь Украине - неотъемлемая часть их работы, ведь литовцы понимают, что украинцы сейчас борются за свободу всей Европы. Именно поэтому много внимания уделяется именно волонтерской работе.

«Украинки в возрасте помогают шить эвакуационные носилки для солдат. Это первые носилки, когда солдат ранен, его кладут на носилки и вывозят из зоны боевых действий. Далее - шапки, кепки, шарфы, косынки, чтобы перевязать конечности, потому что основное ранение на войне - это конечности. К вязанию носков присоединились и литовские организации пожилых людей, некоторые женские клубы помогали вязать носки. В прошлом году было связано 2200 теплых носков, которые отправили украинским солдатам. Помогают швеи, которые шьют, вяжут, штопают, готовят пряжу. Одним словом, здесь ведется огромная работа, и все это идет в Украину», - перечисляет достижения директор центра и добавляет, что вызовов в работе очень много.

«Все было, потому что это тяжелая работа, какая бы она ни была. Нам приходилось работать до 11 часов ночи, большая усталость, много всего. И разочарования, конечно, мы же не в сказке. Было всякое, но ты знаешь, что надо возвращаться к работе, надо делать все снова. Когда смотришь на украинцев, то их единство вдохновляет не останавливаться», - не скрывает директор центра "Мальва" С. Ахметовас.

Интеграционный центр "Мальва" / Фейсбук страница интеграционного центра "Мальва"

Интеграционный центр "Мальва" - не просто место, где можно найти помощь или хорошо провести время. Посетители центра уверяют, они здесь настоящая большая семья.

«Все мы как одна семья. «Мальва» — это ты и я», - дружно говорят посетители центра.