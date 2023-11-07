В Якутске пройдет конкурс на лучшую мобилизацию

Конкурс "Лучшая организация работы в области мобилизационной подготовки в 2023 году" объявила мэрия Якутска. Победителей наградят грамотами, ценными призами и денежными премиями.

Мэрия Якутска объявила конкурс на лучшую мобилизацию, сообщило во вторник, 7 ноября, издание The Insider со ссылкой на распоряжение городской администрации от 30 октября 2023 года. В рамках смотра-конкурса "Лучшая организация работы в области мобилизационной подготовки в 2023 году" на предприятиях и в структурах мэрии планируется провести проверки, в которых будут участвовать чиновники и сотрудники местного военкомата.

Организаторы мероприятия планируют "повысить уровень взаимодействия между предприятиями и военным комиссариатом Якутска", а также "обобщить и распространить передовой опыт выполнения мероприятий по организации и обеспечению мобилизации". Победителем станет фирма, которая провела "наиболее качественно" работу по мобилизации работников и вела учет техники для ее возможного использования армией. Лучшие предприятия будут награждены грамотами, ценными призами и денежными премиями. Итоги конкурса подведет в декабре комиссия во главе с мэром города Евгением Григорьевым. Конкурс планируется проводить ежегодно.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года. Кремль утверждал, что для участия в войне с Украиной призовут лишь определенные категории граждан. Однако в действительности мобилизация носит массовый характер. Чтобы избежать призыва в армию, многие россияне стараются покинуть страну или иными способами избежать вручения повестки.

Официально мобилизация до сих пор не завершена: для ее прекращения необходим отдельный указ президента страны. В октябре Путин заявлял, что с начала текущего года контракты с министерством обороны РФ заключили более 350 тысяч человек. В то же время, согласно сообщениям СМИ, не все россияне попадают на фронт добровольно.

Deutsche Welle