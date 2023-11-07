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Новости2023.11.07 16:15

Шумный день в суде: Дональд Трамп дал показания по делу о мошенничестве

BN
BBC News Русская служба 2023.11.07 16:15
Дональд Трамп
Дональд Трамп / AP nuotr.

В понедельник Дональд Трамп закончил давать показания в ходе судебного процесса по гражданскому иску о мошенничестве в Нью-Йорке. Однако его выступление в суде скорее напоминало политический митинг, несмотря на предупреждения судьи. 

В какой-то момент судья Артур Энгорон сказал адвокатам Трампа, чтобы они обуздали своего клиента, и даже предложил им отвести его в конец зала и объяснить правила.

Трампа и двух его старших сыновей обвиняют в мошенническом завышении стоимости их империи недвижимости. Сам бывший президент – и главный претендент на пост кандидата от республиканцев на следующих выборах – называет дело политически мотивированным.

Трамп и его сторонники заявляют, что чередой судебных преследований его противники пытаются помешать его возвращению в Белый дом в 2025 году.

На кону в Нью-Йорке стоит будущее семейного бизнеса в сфере недвижимости, который привел Трампа к богатству, славе и, в конечном счете, в Белый дом.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс утверждает, что в своих ежегодных отчетах о финансовом состоянии Трамп завышал стоимость своих активов на 3,6 млрд долларов в год, чтобы обмануть банки и страховщиков и заставить их предоставить ему более выгодные условия по кредитам и страховым полисам.
Она утверждает, что благодаря этой схеме бывший президент получил «незаконную прибыль» в размере 250 млн долларов.

Сами банки ранее заявляли, что у них нет претензий к Трампу.

Никто не разбирается в недвижимости так, как он, заявил Трамп, а банки знали, что делали. Судья предвзят, судебный процесс – фарс, а дело против него безумно, сказал Трамп, повысив голос.

Так 45-й президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года начал выступление в суде по гражданскому делу о мошенничестве на сумму 250 млн долларов в связи с оценкой активов Trump Organization – семейного бизнеса в сфере недвижимости и главного его актива.

Дело раскрутилось после того, как в годовой отчетности организации прокуроры усмотрели признаки мошенничества. Похоже, эта история не раз повторится в ходе предвыборной кампании 2024 года: Трамп отбивается не только от гражданского дела в Нью-Йорке, но и от многочисленных уголовных обвинений.

Давая показания, Трамп выглядел заметно раздраженным и иногда пытался перекричать судью и адвокатов, временами разражался длинными отступлениями, словно взятыми из его сообщений в социальных сетях.

Процесс начался около 10 часов утра. Вначале Трамп отвечал на вопросы относительно лаконично. Но это продолжалось недолго.

Менее чем через час после начала заседания судья Артур Энгорон, который будет выносить вердикт и назначать наказание без участия присяжных, пригрозил удалить Трампа из зала за то, что тот долго и бессистемно отвечал на вопросы «да-нет», даже после того, как его попросили этого не делать.

«Вы можете контролировать своего клиента? – раздраженно спросил Энгорон у адвоката Кристофера Кайса. – Это не политический митинг».

В какой-то момент Энгорон предложил Кайсу поговорить со своим клиентом наедине о том, как вести себя в суде. Адвокат отказался, сославшись на то, что Трамп, которого он назвал «бывшим и будущим главой администрации США», прекрасно все понимает.

Энгорон осудил адвокатов Трампа за попытки защитить его ответы, особенно после того, как они заявили, что он заслуживает дополнительной свободы действий, поскольку является кандидатом в президенты.

«Мы здесь не для того, чтобы слушать, что он хочет сказать, – сказал Энгорон. – Мы здесь для того, чтобы услышать, как он отвечает на вопросы. А в большинстве случаев он этого не делает»

Трамп признал, что приложил руку к подготовке финансовых отчетов, в которых оценивалась его собственность. Судья, рассматривающий это дело, уже вынес решение о том, что организация Трампа якобы манипулировала этими цифрами, чтобы обмануть банки и страховщиков.

Это решение ставит под угрозу бизнес-империю Трампа – власти смогут аннулировать его бизнес-лицензии.

Трамп также неоднократно заявлял, что само судебное дело не имеет под собой оснований, поскольку в его отчетах о финансовом состоянии были примечания, призывающие банки самостоятельно проводить оценку и не полагаться на его оценки. По его словам, это было настолько очевидно прописано в документах, что он и не вникал в написанное в финансовой отчетности, с чистой совестью подписывая документы, подготовленные другими людьми.

Более того, по словам Трампа, он не участвовал в подготовке отчета о финансовом состоянии за 2021 год, потому что был слишком занят «обеспечением безопасности нашей страны».

«Но, просто для протокола, Вы не были президентом в 2021 году?» – спросил прокурор.

«Нет, не был», – ответил Трамп.

Слушания продолжаются. Дата следующего появления бывшего президента в суде пока не объявлена.

BBC News Русская служба

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