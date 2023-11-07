Статистика COVID-19: 1190 новых случаев, от коронавируса скончались два человека

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BNS, LRT.lt 2023.11.07 10:22
Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе
Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По информации Государственного агентства данных, за прошедшие сутки было выявлено 1190 новых случаев заболевания COVID-19 в Литве, зафиксированы две смерти от коронавируса.

Число новых случаев коронавируса за 14 дней на 100 тыс. жителей составило 207,2 случая, семидневный показатель положительных диагностических тестов составляет 36,7%.

142 больных коронавирусом находятся на лечении в больницах, в том числе 9 - в реанимации.

Пик заболеваемости COVID-19 достиг в прошлом году в начале февраля, когда за сутки выявлялось более 14 тыс. случаев заражений. Всего в стране хотя бы один раз коронавирусом заразились около 1,19 млн человек.

Невысокая заболеваемость COVID-19, державшаяся с мая, заметно выросла в середине сентября.

# Литва
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