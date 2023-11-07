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Новости2023.11.07 10:05

ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году

DW
Deutsche Welle 2023.11.07 10:05
Флаг Украины и ЕС
Флаг Украины и ЕС / ES nuotr.

Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС - если обе страны выполнят оставшиеся условия, пишет агентство Reuters.   

Европейская комиссия (ЕК) намерена рекомендовать начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав Европейского Союза, но при условии, что обе страны выполнят оставшиеся требования, сообщило в понедельник, 6 ноября, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных представителей ЕС. Как отмечает агентство, это означает, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом о присоединении к Евросоюзу могут начаться уже в 2024 году.

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия представит очередной доклад о прогрессе, достигнутом Украиной и Молдовой на пути к получению статуса кандидатов в ЕС - по семи пунктам, выполнения которых от них требует Брюссель. На основании этого доклада главы государств и правительств 27 государств Евросоюза на саммите в декабре примут решение о целесообразности начала переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС.

Украина уже давно добивается начала официальных переговоров о присоединении к Евросоюзу. Несколькими днями ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступая в Верховной раде, отметила, что Киев выполнил свои задач на 90 процентов. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала это высказывание. "Даже 99,9% - это негативный сигнал для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны", - подчеркнула Стефанишина. По ее мнению, из такого заявления фон дер Ляйен Киев может сделать лишь вывод, что у него осталось всего несколько дней на выполнение оставшихся 10 процентов задач. "Чем больше мы делаем, тем больше появляется проблем, что не приведет к выполнению 100%", - добавила она.

Deutsche Welle

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