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Новости2023.11.07 09:32

Погода: Литву ожидают дождливые дни

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.11.07 09:32
Дождь
Дождь / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Ближайшие дни в Литве будут дождливыми, но местами выглянет солнце, а температура не опустится ниже 10 градусов выше нуля.  

Во вторник во многих местах пройдет дождь, будет облачно, в северо-западных районах ожидается сильный дождь. На юге будет малооблачно, а вблизи столицы – пасмурно с прояснениями. Ветер будет достигать порывов 7-12 м/с, на побережье - порывы до 15-17 м/с. Температура составит 10-12 градусов выше нуля.

В среду ночью местами пройдут дожди, в некоторых западных районах ожидаются ливни, днем во многих местах ожидаются кратковременные осадки. Температура ночью опустится до 4-9 градусов тепла, днем - 6-11 градусов выше нуля.

В четверг будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем потеплеет до 6-10 градусов.

# Литва
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