Naujienų srautas

Поезд
Новости 36 мин. назад

Движение поездов между Вильнюсом и Каунасом нарушено: все рейсы отменены

Литовские военнослужащие
Новости 48 мин. назад

В следующем году в Литве планируются крупномасштабные мобилизационные учения

Владимир Путин
Новости 1 ч. назад

Reuters: Путин уже решил баллотироваться в 2024 году

Супермаркет (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

Растут цены - растет число краж в магазиннах Литвы: "Воры знают, сколько нужно украсть, чтобы избежать наказания"

Кишинев
Новости 2 ч. назад

Выборы в Молдове: проевропейская партия усилила позиции

9-й форум "Свободная Россия". Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский
Новости 3 ч. назад

«Форум свободной России» проведет в Вильнюсе благотворительный аукцион в пользу российских добровольцев

Ахед Тамими
Новости 4 ч. назад

Арестована "икона палестинского сопротивления", призывавшая пить кровь евреев

Печка (ассоциативное фото)
Новости 4 ч. назад

"Соседи задыхаются": жительница Вильнюса отапливает свой дом в Старом городе аварийной печкой

Ремигиюс Жемайтайтис
Новости 4 ч. назад

Комиссия Сейма решила, что есть основания для импичмента Жемайтайтису

Литовская граница
Новости 6 ч. назад

Глава СОГГ Литвы: через два года на границе с Беларусью будет на 450 пограничников больше

Газ (ассоциативное фото)
Новости 6 ч. назад

Газохранилища Германии заполнены полностью

Дождь
Новости 6 ч. назад

Погода: неделя в Литве будет пасмурной и дождливой, но теплой

Автомобиль с российскими номерами
Новости 7 ч. назад

Россияне больше не пытаются проехать в Литву на машинах

Markučiai
Новости 8 ч. назад

"Во дворах - наркоманы, разговаривающие с богами". Неприглядные будни вильнюсского района Маркучяй

Антисемитизм во Франции
Новости 9 ч. назад

Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
Новости 1 д. назад

Участников беспорядков в Махачкале судили за «нецензурную брань»

Новости2023.11.06 16:17

Движение поездов между Вильнюсом и Каунасом нарушено: все рейсы отменены

ММ
Марюс Монкявичюс, LRT.lt 2023.11.06 16:17
Поезд
Поезд / E. Blaževič/LRT nuotr.

В понедельник днем было нарушено движение поездов между Вильнюсом и Каунасом. Пассажиры, направляющиеся в Каунас, сообщили LRT.lt, что между Вевисом и Жасляем остановился поезд. "LTG Link" проинформировал пассажиров, что перебои возникли из-за непредвиденных обстоятельств. 

Информация о нарушении железнодорожного сообщения поступили на портал около полудня. По словам пассажиров, поезд, следовавший из Вильнюса в Каунас, остановился между Вевисом и Жасляем.

"Мы стоим где-то в поле, связи нет", - написала одна из пассажирок.

Позже в компании LTG Link сообщили, что поезд задерживается "по непредвиденным обстоятельствам".

По информации LRT.lt, на указанном участке на рельсы упала контактная сеть. В результате движение поездов между двумя крупнейшими городами страны приостановлено, и пассажиры будут добираться на автобусах.

Позже LTG Link уточнила, что 6 ноября в связи с непредвиденными обстоятельствами на участке Вевис - Жасляй будет приостановлено движение поездов следующих по маршрутам Вильнюс - Каунас - Вильнюс, Вильнюс - Клайпеда - Вильнюс и Вильнюс - Моцкава.

"В понедельник днем на участке Вевис - Жасляй произошел технический сбой железнодорожной инфраструктуры. В результате изменяется организация движения поездов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс и Каунас-Шяуляй-Каунас, Вильнюс-Моцкава-Варшава", - пишет LTG Link.

По сообщению компании, чтобы минимизировать влияние на планы клиентов и обеспечить необходимые стыковки, движение поездов будет приостановлено на время ремонта контактной сети инфраструктуры. Пассажиры поездов, движение которых в настоящее время приостановлено из-за неисправности инфраструктуры, будут перевозиться специальными автобусами.

Также ведется подготовка к началу работ по устранению неисправности инфраструктуры, т.е. поврежденной контактной сети, из-за которой было нарушено движение поездов. Ожидается, что дизельные поезда на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Вильнюс-Моцкава смогут нормально курсировать через 3-5 часов, а электропоезда на маршруте Вильнюс-Каунас возобновят движение к завтрашнему дню.

Продажа билетов на поезда по маршрутам Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас приостановлена до возобновления движения поездов в соответствии с расписанием.

В связи со сложившейся ситуацией возможны задержки отправления/прибытия других поездов и автобусов. Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте LTG Link, в мобильном приложении LTG Link, на странице LTG Link в Facebook, а также по телефону +370 700 55 111.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства. LTG Link напоминает, что в случае задержки поездов более чем на 60 минут до прибытия на конечную станцию пассажирам предлагается обратиться по адресу kompensacija@ltglink.lt для получения компенсации. Просьба приложить проездной билет и указать банковский счет, на который будут перечислены деньги", - пишет компания.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Литовские военнослужащие
49 мин. назад

В следующем году в Литве планируются крупномасштабные мобилизационные учения

Владимир Путин
1 ч. назад

Reuters: Путин уже решил баллотироваться в 2024 году

Супермаркет (ассоциативное фото)
5
1 ч. назад

Растут цены - растет число краж в магазиннах Литвы: "Воры знают, сколько нужно украсть, чтобы избежать наказания"

5
Кишинев
2 ч. назад

Выборы в Молдове: проевропейская партия усилила позиции

9-й форум "Свободная Россия". Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский
3 ч. назад

«Форум свободной России» проведет в Вильнюсе благотворительный аукцион в пользу российских добровольцев

Ахед Тамими
4 ч. назад

Арестована "икона палестинского сопротивления", призывавшая пить кровь евреев

Печка (ассоциативное фото)
6
4 ч. назад

"Соседи задыхаются": жительница Вильнюса отапливает свой дом в Старом городе аварийной печкой

6
Ремигиюс Жемайтайтис
4 ч. назад

Комиссия Сейма решила, что есть основания для импичмента Жемайтайтису

Литовская граница
6 ч. назад

Глава СОГГ Литвы: через два года на границе с Беларусью будет на 450 пограничников больше

Газ (ассоциативное фото)
6 ч. назад

Газохранилища Германии заполнены полностью

Литовская граница
2023.11.06 10:52

Глава СОГГ Литвы: через два года на границе с Беларусью будет на 450 пограничников больше

Автомобиль с российскими номерами
2023.11.06 08:55

Россияне больше не пытаются проехать в Литву на машинах

Markučiai
6
2023.11.06 08:30

"Во дворах - наркоманы, разговаривающие с богами". Неприглядные будни вильнюсского района Маркучяй

6
Ахед Тамими
2023.11.06 12:36

Арестована "икона палестинского сопротивления", призывавшая пить кровь евреев

Печка (ассоциативное фото)
6
2023.11.06 12:21

"Соседи задыхаются": жительница Вильнюса отапливает свой дом в Старом городе аварийной печкой

6
9-й форум "Свободная Россия". Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский
2023.11.06 13:48

«Форум свободной России» проведет в Вильнюсе благотворительный аукцион в пользу российских добровольцев

Антисемитизм во Франции
2023.11.06 07:32

Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

Ремигиюс Жемайтайтис
2023.11.06 12:08

Комиссия Сейма решила, что есть основания для импичмента Жемайтайтису

Газ (ассоциативное фото)
2023.11.06 10:20

Газохранилища Германии заполнены полностью

Супермаркет (ассоциативное фото)
5
2023.11.06 15:05

Растут цены - растет число краж в магазиннах Литвы: "Воры знают, сколько нужно украсть, чтобы избежать наказания"

5