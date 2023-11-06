Движение поездов между Вильнюсом и Каунасом нарушено: все рейсы отменены

В понедельник днем было нарушено движение поездов между Вильнюсом и Каунасом. Пассажиры, направляющиеся в Каунас, сообщили LRT.lt, что между Вевисом и Жасляем остановился поезд. "LTG Link" проинформировал пассажиров, что перебои возникли из-за непредвиденных обстоятельств.

Информация о нарушении железнодорожного сообщения поступили на портал около полудня. По словам пассажиров, поезд, следовавший из Вильнюса в Каунас, остановился между Вевисом и Жасляем.

"Мы стоим где-то в поле, связи нет", - написала одна из пассажирок.

Позже в компании LTG Link сообщили, что поезд задерживается "по непредвиденным обстоятельствам".

По информации LRT.lt, на указанном участке на рельсы упала контактная сеть. В результате движение поездов между двумя крупнейшими городами страны приостановлено, и пассажиры будут добираться на автобусах.

Позже LTG Link уточнила, что 6 ноября в связи с непредвиденными обстоятельствами на участке Вевис - Жасляй будет приостановлено движение поездов следующих по маршрутам Вильнюс - Каунас - Вильнюс, Вильнюс - Клайпеда - Вильнюс и Вильнюс - Моцкава.

"В понедельник днем на участке Вевис - Жасляй произошел технический сбой железнодорожной инфраструктуры. В результате изменяется организация движения поездов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс и Каунас-Шяуляй-Каунас, Вильнюс-Моцкава-Варшава", - пишет LTG Link.

По сообщению компании, чтобы минимизировать влияние на планы клиентов и обеспечить необходимые стыковки, движение поездов будет приостановлено на время ремонта контактной сети инфраструктуры. Пассажиры поездов, движение которых в настоящее время приостановлено из-за неисправности инфраструктуры, будут перевозиться специальными автобусами.

Также ведется подготовка к началу работ по устранению неисправности инфраструктуры, т.е. поврежденной контактной сети, из-за которой было нарушено движение поездов. Ожидается, что дизельные поезда на маршрутах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Вильнюс-Моцкава смогут нормально курсировать через 3-5 часов, а электропоезда на маршруте Вильнюс-Каунас возобновят движение к завтрашнему дню.

Продажа билетов на поезда по маршрутам Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас приостановлена до возобновления движения поездов в соответствии с расписанием.

В связи со сложившейся ситуацией возможны задержки отправления/прибытия других поездов и автобусов. Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте LTG Link, в мобильном приложении LTG Link, на странице LTG Link в Facebook, а также по телефону +370 700 55 111.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства. LTG Link напоминает, что в случае задержки поездов более чем на 60 минут до прибытия на конечную станцию пассажирам предлагается обратиться по адресу kompensacija@ltglink.lt для получения компенсации. Просьба приложить проездной билет и указать банковский счет, на который будут перечислены деньги", - пишет компания.