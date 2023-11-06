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Погода: неделя в Литве будет пасмурной и дождливой, но теплой

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.11.06 09:58
Дождь
Дождь / D. Umbraso/LRT nuotr.

Понедельник в Литве будет облачным и дождливым, но существенного похолодания не ожидается. Подобные погодные условия сохранятся в течение всей недели, а существенные изменения ожидаются в воскресенье. 

В понедельник на всей территории страны небо будет пасмурным, во многих районах пройдут дожди. Усилится юго-западный ветер, в отдельных, преимущественно западных, районах ветер, будет достигать порывов до 15-17 м/с. Дневные температуры будут находиться в пределах 8-12 градусов выше нуля.

Похожая погода сохранится и во вторник: ночью и днем во многих районах пройдут дожди, в западных областях они могут усилиться. Ветер также будет достаточно сильным, в отдельных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов тепла ночью и 6-11 градусов тепла днем.

В среду и четверг во многих районах также будет дождливо, но ветер утихнет. Синоптики обещают изменение погоды в ближайшие выходные - в воскресенье дожди постепенно отступят и в страну придет более прохладная погода.

# Литва
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