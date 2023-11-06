Погода: неделя в Литве будет пасмурной и дождливой, но теплой

Понедельник в Литве будет облачным и дождливым, но существенного похолодания не ожидается. Подобные погодные условия сохранятся в течение всей недели, а существенные изменения ожидаются в воскресенье.

В понедельник на всей территории страны небо будет пасмурным, во многих районах пройдут дожди. Усилится юго-западный ветер, в отдельных, преимущественно западных, районах ветер, будет достигать порывов до 15-17 м/с. Дневные температуры будут находиться в пределах 8-12 градусов выше нуля.

Похожая погода сохранится и во вторник: ночью и днем во многих районах пройдут дожди, в западных областях они могут усилиться. Ветер также будет достаточно сильным, в отдельных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов тепла ночью и 6-11 градусов тепла днем.

В среду и четверг во многих районах также будет дождливо, но ветер утихнет. Синоптики обещают изменение погоды в ближайшие выходные - в воскресенье дожди постепенно отступят и в страну придет более прохладная погода.