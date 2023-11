Глава Еврокомиссии в Киеве: «Мы заставим Россию платить за агрессию»

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. "Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны", — говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X (бывшая Twitter).

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU