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Новости2023.11.04 17:27

Глава Еврокомиссии в Киеве: «Мы заставим Россию платить за агрессию»

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.04 17:27
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / фото AP

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. "Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны", — говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X (бывшая Twitter).

На железнодорожном вокзале в Киеве чиновницу лично встретил президент Украины Владимир Зеленский. С ним Урсула фон дер Ляйен обсудила пути вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку со стороны Евросоюза и санкции в отношении России.

На совместной с Зеленским пресс-конференции глава Еврокомиссии заявила о непоколебимой поддержке Киева. Брюссель, по словам фон дер Ляйен, заставит Россию платить за агрессию по отношению к Украине и в ближайшее время предложит новый, 12-й по счёту пакет санкций. Ограничения коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.

В свою очередь президент Украины заявил на пресс-конференции, что Киев не просит для себя поблажек на пути в ЕС и выполняет все предписания Еврокомисии.

Зеленский также отметил важность поддержки со стороны европейских стран. "Очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной. Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право", — подчеркнул Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских средств, для помощи Украине и её послевоенному восстановлению.

Объём суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет 211 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии напомнила об уже согласованной позиции ЕС, которая заключается в том, что Москва должна заплатить за восстановление Украины.

Тем временем источники телеканала NBC News сообщили, что представители Вашингтона и Брюсселя начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, союз НАТО готов предложить Украине "некоторые гарантии безопасности", которые удержат Россию от нового вторжения на её территорию.

Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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