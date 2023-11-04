Глава Еврокомиссии в Киеве: «Мы заставим Россию платить за агрессию»

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. "Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны", — говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X (бывшая Twitter).

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

На железнодорожном вокзале в Киеве чиновницу лично встретил президент Украины Владимир Зеленский. С ним Урсула фон дер Ляйен обсудила пути вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку со стороны Евросоюза и санкции в отношении России.

На совместной с Зеленским пресс-конференции глава Еврокомиссии заявила о непоколебимой поддержке Киева. Брюссель, по словам фон дер Ляйен, заставит Россию платить за агрессию по отношению к Украине и в ближайшее время предложит новый, 12-й по счёту пакет санкций. Ограничения коснутся российских импорта и экспорта, а также цен на нефть.

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.



Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

В свою очередь президент Украины заявил на пресс-конференции, что Киев не просит для себя поблажек на пути в ЕС и выполняет все предписания Еврокомисии.

Зеленский также отметил важность поддержки со стороны европейских стран. "Очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной. Это касается и обороны, и финансовой поддержки. Россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право", — подчеркнул Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских средств, для помощи Украине и её послевоенному восстановлению.

Объём суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет 211 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии напомнила об уже согласованной позиции ЕС, которая заключается в том, что Москва должна заплатить за восстановление Украины.

Тем временем источники телеканала NBC News сообщили, что представители Вашингтона и Брюсселя начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, союз НАТО готов предложить Украине "некоторые гарантии безопасности", которые удержат Россию от нового вторжения на её территорию.

Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине.

Радио Свобода