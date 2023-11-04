В Киеве демонтируют звезду со стелы на бывшей площади Победы

В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды со стелы городу-герою Киеву.

На фото, которые публикуют украинские СМИ и пользователи соцсетей видны техника возле обелиска и рабочие, которые проводят демонтаж.

В апреле 2022 года с обелиска убрали изображения Владимира Ленина. В феврале площадь переименовали из площади Победы в Галицкую.

После нападения России на Украину в феврале прошлого года украинские власти ускорили процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.

В Одессе снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией.

Радио Свобода