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Новости2023.11.04 10:02

В Киеве демонтируют звезду со стелы на бывшей площади Победы

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.04 10:02
Галицкая площадь (бывшая площадь Победы) в Киеве
Галицкая площадь (бывшая площадь Победы) в Киеве / Wikipedia

В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды со стелы городу-герою Киеву.

На фото, которые публикуют украинские СМИ и пользователи соцсетей видны техника возле обелиска и рабочие, которые проводят демонтаж.

В апреле 2022 года с обелиска убрали изображения Владимира Ленина. В феврале площадь переименовали из площади Победы в Галицкую.

После нападения России на Украину в феврале прошлого года украинские власти ускорили процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.

В Одессе снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией.

Радио Свобода

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