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В российских тюрьмах введут «особый воинский учёт» для заключённых

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.04 09:55
Тюрьма в России
Тюрьма в России / AFP/Scanpix

Правительство России ввело "особый воинский учёт" для заключённых в тюрьмах и колониях. Он не требует личной явки в военкомат, и будет проводиться без медкомиссии и психологического отбора. Ранее лица, отбывающие наказание, автоматически освобождались от военной службы.

Как сообщает ТАСС, военкоматы будут осуществлять "особый воинский учёт" по месту нахождения граждан в исправительных колониях и СИЗО. Это означает, что все подследственные и осуждённые могут быть привлечены к военной службе. Их состояние здоровья не играет роли: согласно постановлению правительства, внесение сведений о заключённых в реестр воинского учёта будет производиться без медицинского освидетельствования.

С предложением ввести воинский учёт для заключённых в начале сентября выступило Министерство обороны. В предложении было указано, что списки военнообязанных заключённых будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осуждённых и передавать в военкоматы.

В июне Госдума приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключённых и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.

Радио Свобода

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