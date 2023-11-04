В российских тюрьмах введут «особый воинский учёт» для заключённых

Правительство России ввело "особый воинский учёт" для заключённых в тюрьмах и колониях. Он не требует личной явки в военкомат, и будет проводиться без медкомиссии и психологического отбора. Ранее лица, отбывающие наказание, автоматически освобождались от военной службы.

Как сообщает ТАСС, военкоматы будут осуществлять "особый воинский учёт" по месту нахождения граждан в исправительных колониях и СИЗО. Это означает, что все подследственные и осуждённые могут быть привлечены к военной службе. Их состояние здоровья не играет роли: согласно постановлению правительства, внесение сведений о заключённых в реестр воинского учёта будет производиться без медицинского освидетельствования.

С предложением ввести воинский учёт для заключённых в начале сентября выступило Министерство обороны. В предложении было указано, что списки военнообязанных заключённых будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осуждённых и передавать в военкоматы.

В июне Госдума приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключённых и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.

Радио Свобода