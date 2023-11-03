Naujienų srautas

Шяуляй
Новости 14 мин. назад

В Шяуляй жители выскажутся по вопросу о переносе останков советских солдат

Пожарные-спасатели (ассоциативное фото)
Новости 51 мин. назад

В пожаре в доме престарелых в Вильнюсе погибли двое мужчин 63 лет

Висагинас
Новости 56 мин. назад

Эксперт по моделированию городов: "Висагинас идеален для жизни, но ему не хватает мечты"

Израильские солдаты в секторе Газа
Новости 9 ч. назад

Израильская армия сообщила об окружении города Газа

Рига
Новости 16 ч. назад

Латвия запрещает авто из РФ участвовать в уличном движении

Людас Гира и Саломея Нерис в Москве
Новости 18 ч. назад

Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

Кремль
Новости 19 ч. назад

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

Ребенок с Библией
Новости 19 ч. назад

Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Кишинёв
Новости 20 ч. назад

Молдова заблокировала доступ к сайтам ряда российских СМИ

Валерий Залужный
Новости 21 ч. назад

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

Пистолет
Новости 21 ч. назад

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

Кладбище Расу накануне Велинес
Новости 23 ч. назад

В этом году в трех крупных городах Литвы похоронено около 90 одиноких или неопознанных людей

Мексиканское кладбище Хардинес-дель-Умая
Новости 23 ч. назад

День мертвых: посмотрите на кладбище наркокартелей Мексики

Таллинн
Новости 1 д. назад

Эстоноземельцы и релоканты. Вадим Штепа – о русских народах

Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Новости 1 д. назад

С Левашовской пустоши пропал уже второй памятник расстрелянным полякам

Марина Скорикова
Новости 1 д. назад

Марина Скорикова: «Литва остается одной из самых доброжелательных стран по приему российских граждан»

Новости2023.11.03 09:04

В Шяуляй жители выскажутся по вопросу переноса останков советских солдат

B
BNS, LRT.lt 2023.11.03 09:04
Шяуляй
Шяуляй / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На следующей неделе в Шяуляй начнется опрос жителей по поводу переноса останков советских солдат из центра города.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас подписал распоряжение о проведении опроса с 6 ноября по 6 февраля будущего года.

В ходе опроса будет задан вопрос о том, "одобряете ли вы перенос останков советских солдат времен Второй мировой войны, находящихся на подходах к кафедральному собору Св. Апостолов Петра и Павла, на кладбище, принадлежащее самоуправлению города Шяуляй?"

"Если свое мнение выскажут 10% и более жителей города, имеющих право голоса, то Шяуляйский совет будет основываться на нем и примет соответствующее решение", - приведены слова Висоцкаса в распространенном муниципалитетом пресс-релизе.

С другой стороны, мэр заявил, что вопрос об останках советских солдат должен решаться в масштабе страны.

По его словам, до сих пор не выработан порядок, объясняющий, как муниципалитетам следует поступать с переносом захоронений останков военнослужащих оккупационной армии.

"Очевидно, что необходимо выработать общую позицию в масштабе страны, потому что вопрос действительно серьезный. Порядок выработан только на случай перенесения (останков) жертв сопротивления, однако он не распространяется на (останки) военнослужащих оккупационной армии", - сказал Висоцкас.

Шяуляйское самоуправление, в свою очередь, составило письмо в министерства Культуры, Иностранных дел, Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, а также в территориальные отделы Департамента культурного наследия.

"В связи с изменением правового регулирования, учитывая, что на территории 28 самоуправлений находится 69 захоронений советских военнослужащих Второй мировой войны, необходимо запланировать и предусмотреть в бюджете Министерства культуры на 2024 год средства на целевую дотацию, то есть на финансирование переноса останков", - говорится в письме.

Захоронение в Шяуляй включено в Реестр культурного наследия. В нем указано, что здесь похоронены 52 советских солдата, погибших во Второй мировой войне.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Пожарные-спасатели (ассоциативное фото)
52 мин. назад

В пожаре в доме престарелых в Вильнюсе погибли двое мужчин 63 лет

Висагинас
Интервью ЛРТ 10
57 мин. назад
Интервью ЛРТ

Эксперт по моделированию городов: "Висагинас идеален для жизни, но ему не хватает мечты"

10
Израильские солдаты в секторе Газа
9 ч. назад

Израильская армия сообщила об окружении города Газа

Рига
16 ч. назад

Латвия запрещает авто из РФ участвовать в уличном движении

Людас Гира и Саломея Нерис в Москве
18 ч. назад

Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

Кремль
19 ч. назад

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

Ребенок с Библией
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Кишинёв
20 ч. назад

Молдова заблокировала доступ к сайтам ряда российских СМИ

Валерий Залужный
21 ч. назад

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

Пистолет
21 ч. назад

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

Людас Гира и Саломея Нерис в Москве
2023.11.02 14:36

Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

Мексиканское кладбище Хардинес-дель-Умая
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
2023.11.02 09:32
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

День мертвых: посмотрите на кладбище наркокартелей Мексики

Фоторепортаж
8
Кладбище Расу накануне Велинес
2023.11.02 10:01

В этом году в трех крупных городах Литвы похоронено около 90 одиноких или неопознанных людей

Валерий Залужный
2023.11.02 12:00

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

Рига
2023.11.02 16:24

Латвия запрещает авто из РФ участвовать в уличном движении

Кремль
2023.11.02 13:35

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

Пистолет
2023.11.02 11:25

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

Кишинёв
2023.11.02 12:20

Молдова заблокировала доступ к сайтам ряда российских СМИ

Ребенок с Библией
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.02 13:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Израильские солдаты в секторе Газа
2023.11.02 23:25

Израильская армия сообщила об окружении города Газа