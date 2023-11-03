В Шяуляй жители выскажутся по вопросу переноса останков советских солдат

На следующей неделе в Шяуляй начнется опрос жителей по поводу переноса останков советских солдат из центра города.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас подписал распоряжение о проведении опроса с 6 ноября по 6 февраля будущего года.

В ходе опроса будет задан вопрос о том, "одобряете ли вы перенос останков советских солдат времен Второй мировой войны, находящихся на подходах к кафедральному собору Св. Апостолов Петра и Павла, на кладбище, принадлежащее самоуправлению города Шяуляй?"

"Если свое мнение выскажут 10% и более жителей города, имеющих право голоса, то Шяуляйский совет будет основываться на нем и примет соответствующее решение", - приведены слова Висоцкаса в распространенном муниципалитетом пресс-релизе.

С другой стороны, мэр заявил, что вопрос об останках советских солдат должен решаться в масштабе страны.

По его словам, до сих пор не выработан порядок, объясняющий, как муниципалитетам следует поступать с переносом захоронений останков военнослужащих оккупационной армии.

"Очевидно, что необходимо выработать общую позицию в масштабе страны, потому что вопрос действительно серьезный. Порядок выработан только на случай перенесения (останков) жертв сопротивления, однако он не распространяется на (останки) военнослужащих оккупационной армии", - сказал Висоцкас.

Шяуляйское самоуправление, в свою очередь, составило письмо в министерства Культуры, Иностранных дел, Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, а также в территориальные отделы Департамента культурного наследия.

"В связи с изменением правового регулирования, учитывая, что на территории 28 самоуправлений находится 69 захоронений советских военнослужащих Второй мировой войны, необходимо запланировать и предусмотреть в бюджете Министерства культуры на 2024 год средства на целевую дотацию, то есть на финансирование переноса останков", - говорится в письме.

Захоронение в Шяуляй включено в Реестр культурного наследия. В нем указано, что здесь похоронены 52 советских солдата, погибших во Второй мировой войне.