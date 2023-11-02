Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

Комиссия по десоветизации проведет в пятницу свое четвертое заседание, на котором по просьбам жителей и муниципалитетов оценит более 15 объектов исторической памяти по всей Литве.

«Комиссия собирается на заседание без заранее сложившегося мнения и решает, какое решение принять – объект представляется, и мы на месте оцениваем, каким может быть решение», – сказал агентству ELTA председатель комиссии Витас Карчяускас.

Как указано в повестке дня заседания, в пятницу комиссия рассмотрит прошение жителя по поводу мемориальной доски художникам Броне Мингайлайте-Уогинтене, Бронюсу Уогинтасу, Бронюсу Уогинтасу-младшему.

Также будет рассмотрено ходатайство самоуправления Алитусского района об оценке памятника Юозасу Виткусу, памятного знака колхозу «Галюнас» и памятника павшим борцам за установление советской власти в Литве на кладбище города Симнас.

По просьбе самоуправления Пакруойского района будут обсуждаться названия улиц В. Монтвилы, П. Стрипейки, П. Цвирки, Л. Гиры, С. Нерис, Ю. Янониса.

Во время заседания будет также обсуждаться просьба жителя Висагинаса дать оценку названиям висагинских улиц Космосо, Партизану, Тайкос, Тарибу и Ветерану.

ELTA напоминает, что закон о декоммунизации вступил в силу в Литве 1 мая этого года. Он применяется в отношении лиц, символов, информации, которые в любой форме пропагандируют идеологию тоталитарных и авторитарных режимов.

В декабре прошлого года Сейм принял закон, который также предусматривает удаление из общественных пространств символов тоталитаризма и авторитаризма – памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Признание общественных объектов пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии поручено Центру исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы и соответствующим муниципальным учреждениям.