Naujienų srautas

Людас Гира и Саломея Нерис в Москве
Новости 28 мин. назад

Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

Кремль
Новости 1 ч. назад

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

Ребенок с Библией
Новости 1 ч. назад

Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Кишинёв
Новости 2 ч. назад

Молдова заблокировала доступ к сайтам ряда российских СМИ

Валерий Залужный
Новости 3 ч. назад

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

Пистолет
Новости 3 ч. назад

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

Кладбище Расу накануне Велинес
Новости 5 ч. назад

В этом году в трех крупных городах Литвы похоронено около 90 одиноких неопознанных людей

Мексиканское кладбище Хардинес-дель-Умая
Новости 5 ч. назад

День мертвых: посмотрите на кладбище наркокартелей Мексики

Таллинн
Новости 6 ч. назад

Эстоноземельцы и релоканты. Вадим Штепа – о русских народах

Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Новости 6 ч. назад

С Левашовской пустоши пропал уже второй памятник расстрелянным полякам

Марина Скорикова
Новости 6 ч. назад

Марина Скорикова: «Литва остается одной из самых доброжелательных стран по приему российских граждан»

Таможня
Новости 7 ч. назад

Литва будет строже контролировать товары, ввозимые в Россию и Беларусь

Памятник Гарри Поттеру в Лондоне
Новости 8 ч. назад

В Вильнюсе пройдет фестиваль кино для поклонников вселенной Гарри Поттера

Островецкая АЭС
Новости 14 ч. назад

Второй энергоблок Белорусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Виргиниюс Савукинас
Новости 14 ч. назад

Виргиниюс Савукинас. Велинес – это не про смерть, а про жизнь

Мухомор
Новости 14 ч. назад

Жители Литвы травятся мухоморами: в интернете полно рекламы, но ведомства бессильны

Новости2023.11.02 14:36

Комиссия по десоветизации оценит более 15 объектов по всей Литве

E
ELTA 2023.11.02 14:36
Людас Гира и Саломея Нерис в Москве
Людас Гира и Саломея Нерис в Москве / Iš A. Ruseckaitės knygos

Комиссия по десоветизации проведет в пятницу свое четвертое заседание, на котором по просьбам жителей и муниципалитетов оценит более 15 объектов исторической памяти по всей Литве.

«Комиссия собирается на заседание без заранее сложившегося мнения и решает, какое решение принять – объект представляется, и мы на месте оцениваем, каким может быть решение», – сказал агентству ELTA председатель комиссии Витас Карчяускас.

Как указано в повестке дня заседания, в пятницу комиссия рассмотрит прошение жителя по поводу мемориальной доски художникам Броне Мингайлайте-Уогинтене, Бронюсу Уогинтасу, Бронюсу Уогинтасу-младшему.

Также будет рассмотрено ходатайство самоуправления Алитусского района об оценке памятника Юозасу Виткусу, памятного знака колхозу «Галюнас» и памятника павшим борцам за установление советской власти в Литве на кладбище города Симнас.

По просьбе самоуправления Пакруойского района будут обсуждаться названия улиц В. Монтвилы, П. Стрипейки, П. Цвирки, Л. Гиры, С. Нерис, Ю. Янониса.

Во время заседания будет также обсуждаться просьба жителя Висагинаса дать оценку названиям висагинских улиц Космосо, Партизану, Тайкос, Тарибу и Ветерану.

ELTA напоминает, что закон о декоммунизации вступил в силу в Литве 1 мая этого года. Он применяется в отношении лиц, символов, информации, которые в любой форме пропагандируют идеологию тоталитарных и авторитарных режимов.

В декабре прошлого года Сейм принял закон, который также предусматривает удаление из общественных пространств символов тоталитаризма и авторитаризма – памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Признание общественных объектов пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии поручено Центру исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы и соответствующим муниципальным учреждениям.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Кремль
1 ч. назад

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

Ребенок с Библией
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Кишинёв
2 ч. назад

Молдова заблокировала доступ к сайтам ряда российских СМИ

Валерий Залужный
3 ч. назад

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

Пистолет
3 ч. назад

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

Кладбище Расу накануне Велинес
5 ч. назад

В этом году в трех крупных городах Литвы похоронено около 90 одиноких неопознанных людей

Мексиканское кладбище Хардинес-дель-Умая
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

День мертвых: посмотрите на кладбище наркокартелей Мексики

Фоторепортаж
8
Таллинн
6 ч. назад

Эстоноземельцы и релоканты. Вадим Штепа – о русских народах

Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
6 ч. назад

С Левашовской пустоши пропал уже второй памятник расстрелянным полякам

Марина Скорикова
7 ч. назад

Марина Скорикова: «Литва остается одной из самых доброжелательных стран по приему российских граждан»

Автомобили
2023.11.01 15:13

С 1 ноября в Литве вступили в силу сезонные изменения правил дорожного движения

Кладбище Расу накануне Велинес
19
2023.11.01 18:51

Накануне Велинес свет поминальных свечей залил кладбище Расу

фотогалерея
19
Мухомор
2023.11.02 00:26

Жители Литвы травятся мухоморами: в интернете полно рекламы, но ведомства бессильны

Таможня
2023.11.02 08:00

Литва будет строже контролировать товары, ввозимые в Россию и Беларусь

Марина Скорикова
2023.11.02 08:05

Марина Скорикова: «Литва остается одной из самых доброжелательных стран по приему российских граждан»

Островецкая АЭС
2023.11.02 00:27

Второй энергоблок Белорусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Мексиканское кладбище Хардинес-дель-Умая
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
2023.11.02 09:32
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

День мертвых: посмотрите на кладбище наркокартелей Мексики

Фоторепортаж
8
Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
2023.11.02 08:52

С Левашовской пустоши пропал уже второй памятник расстрелянным полякам

Кладбище Расу накануне Велинес
2023.11.02 10:01

В этом году в трех крупных городах Литвы похоронено около 90 одиноких неопознанных людей

Виргиниюс Савукинас
2023.11.02 00:26

Виргиниюс Савукинас. Велинес – это не про смерть, а про жизнь