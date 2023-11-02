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Новости2023.11.02 11:25

В Литве владельцев оружия хотят обязаться проходить обучение по гражданской обороне

НГ
Новая газета. Балтия 2023.11.02 11:25
Пистолет
Пистолет / K. Lacy/Pexels nuotr.

Литовские парламентарии хотят обязать владельцев оружия проходить курсы гражданской обороны, чтобы в случае вооруженного конфликта они знали, что делать, пишет Delfi.

«Мы создаем нашу гособорону на принципе всеобщей обороны. Для того чтобы это не было «голой» декларацией, нужно иметь три опоры. <…> Одна из них — навыки. Это означает, что человек с оружием, если он практикуется, может сопротивляться врагу. Возможно, в случае небольшого вторжения, но это даст эффект», — заявил председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Если литовский Сейм одобрит предложение, то курсы гражданской обороны должны будут пройти все, у кого есть оружие, за исключением военных, стрелков, уставных сотрудников, которые имеют необходимые знания и практику.

По словам Кащюнаса, курсы нужно будет проходить каждые 5 лет при обновлении разрешения на владение оружием. Они будут бесплатными.

Новая газета. Балтия

# Литва
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