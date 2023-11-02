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Что говорила российская пропаганда об антисемитских беспорядках в Дагестане

Новости2023.11.02 13:35

Кремль о событиях в Газе: дезинформация и лицемерие

ГА
Голос Америки 2023.11.02 13:35
Кремль
Кремль / AP nuotr.

Все задержанные в Дагестане участники антисемитских выступлений пока наказываются за «мелкое хулиганство».

В Дагестане уже 15 участникам антисемитских бесчинств, произошедших накануне в махачкалинском аэропорту, назначили административные аресты – от 3 до 8 суток, сообщают СМИ в среду, 1 октября.

Большинство задержанных проходят по статье о «мелком хулиганстве», им вменяют в вину «создание помех» транспортной инфраструктуре. Двое людей ввиду «состояния здоровья» и вовсе отделались 60 часами принудительных работ.

МВД Дагестана отрапортовало о 83 задержанных участника погрома в аэропорту. Причем, Главное управление российского Следственного комитета сообщало о расследовании уголовного дела в связи с массовыми беспорядками. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов обещал, что «прощения не будет никому».

Накануне президент России Владимир Путин дал оценку событиям в Махачкале, но основной акцент в его выступлении получился совсем иным.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя».

По словам Путина, при виде всего этого «и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются на глазах». При этом российский президент возложил ответственность за всё происходящее на Ближнем Востоке, равно как и за антисемитские акции в Дагестане и за войну в Украине, на «правящие элиты США и их сателлитов».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал подобные заявления «классической российской риторикой» и подчеркнул, что «Запад не имеет к этому никакого отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание, в чистом виде».

Политика Кремля в связи с трагическими событиями на Ближнем Востоке –часть большой и постоянной игры против Запада в альянсе с другими диктатурами, считает журналист-правозащитник Олег Еланчик. По его мнению, это также ещё и подходящий способ отвлечь российского зрителя от внутренних насущных проблем, которых более чем достаточно.

«К этому стоит приплюсовать желание Москвы обосновать свою "правоту борьбы с Западом", показать, как все в мире плохо и какие ужасные военные преступления совершают другие страны, "действуя в сто раз хуже, чем Россия на Украине", – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Ну и кроме этого, разумеется, кремлевская пропаганда не может позволить закрепиться западным и израильским нарративам в освещении ситуации в Газе».

Между тем потери российской армии в Украине растут с каждым днем. Минимальное число погибших военнослужащих, имена которых документально установлены журналистами Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», приблизилось к 35 тысячам. По оценкам российских независимых СМИ, количество убитых превышает 50 тысяч, «Нью-Йорк Таймс» называло цифру в 120 тысяч погибших. По данным Генштаба ВСУ, российские потери превысили 300 тысяч человек.

По оценкам специализированных органов ООН, число жертв среди мирного населения Украины убитыми и ранеными за период с начала широкомасштабного вторжения России приблизились к 30 тысячам.

Советско-российская военная модель всегда предусматривала полное пренебрежение потерями в рядах своих вооруженных силах, рассуждает Олег Еланчик:

«Для кремлевской пропаганды важно, чтобы граждане попросту не обращали внимания на эту беду сегодня, когда приближаются президентские выборы, и Путину критически важно иметь хоть какой-то вразумительный ответ на вопрос о том, для чего эта война затевалась и когда она закончится. Ну а о том, как выглядит победа в ней, замечательно расскажут на федеральных телеканалах».

Вместе с тем журналист затруднился сказать, с какой целью были спланированы антисемитские акции на Северном Кавказе погромы. «Хотя косвенные признаки того, что беспорядки в аэропорту Махачкалы носили вовсе не стихийный характер, налицо. Может быть, эта акция связана с позиционированием России в глазах союзников, или с оппонированием противникам поддержки ХАМАСа в (российской) элите, а может, и с очередной страшилкой для Запада – посмотрите мол, во что может превратиться Россия, если проиграет, или чтобы опять же отвлечь россиян от внутренних проблем перед выборами, держать их в страхе и напряжении. Может, тут всё вместе и всего понемногу», – резюмировал он.

Очевидно, что Кремль в контексте ближневосточного конфликта изначально встал на позицию защитников терроризма, принимает делегацию хамасовцев в Москве, выказывает им всяческое расположения, заметил в комментарии «Голосу Америки» главный редактор «Еженедельного журнала» Александр Рыклин. По его оценке, вся риторика российского руководства, официальных лиц и основных медиа-фигур ровно в этом ключе и существуют.

«А дальше всё по накатанной, – добавил он. – Отсюда и инспирированные Москвой на Северном Кавказе антисемитские выступления, которые, вырвавшись из-под контроля, вылились в массовые бесчинства в Махачкале. По идее это тоже предназначалось «глубинному народу», который без того запуган и оболванен массовой пропагандой настолько, что совсем не понимает, что происходит вокруг. Большая часть населения не может или не хочет пользоваться альтернативными источниками информации, предпочитая быть погруженными с головой в телевизор».

Ни секунды не сомневаюсь, что изначальный план Кремля, направленный на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, именно в том и состоял, чтобы переключить внимание собственных граждан и всего мира с Украины на Ближний Восток и Израиль, в частности, подчеркнул журналист: «Тут всё просто. Чем больше ты создаешь очагов напряженности, тем легче ловить рыбу в мутной воде. Но Запад и США ясно дали понять, что помощь Украине не пострадает. Кремль и здесь просчитался».

Белый дом в среду заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о срочной военной помощи одному только Израилю без учёта интересов Украины, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса.

Тем не менее Путин по-прежнему тверд в намерениях создать новую ось зла, продолжил Александр Рыклин. И эта ось сегодня вполне отчетливо просматривается: «Москва – арабский терроризм – Иран», заключил он.

Голос Америки

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