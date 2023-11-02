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Новости2023.11.02 12:00

Залужный: «Война в Украине стала позиционной, что выгодно России»

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.02 12:00
Валерий Залужный
Валерий Залужный / Vida Press nuotr.

Военный конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическими и изнурительными боями. Об этом говорится в статье, написанной главнокомандующим Вооруженными силами Украины для журнала The Economist.

Залужный отмечает, что позиционная война выгодна России. Это -война на истощение, и она несет в себе огромные риски для украинской армии и всего государства. Поэтому, пишет Залужный, чтобы выбраться из этой ловушки, Украине необходимы преимущество в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные возможности, новые технологии разминирования и возможность мобилизовать и обучать больше резервов.

Россию нельзя недооценивать, предупреждает главнокомандующий ВСУ. Хотя она понесла тяжелые потери и истратила огромное количество боеприпасов, у нее ещё долго будет сохраняться превосходство в вооружениях, технике, ракетах и боеприпасах. Российская оборонная промышленность, несмотря на беспрецедентные санкции, наращивает производство, пишет генерал.

Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых аналитиков, Украина не может преуменьшать эффективность российского вооружения и разведки, напоминает Залужный.

В настоящий момент у России есть преимущество в небе и в том, что касается средств радиоэлектронной борьбы, признаёт Залужный. Для проведения широкомасштабных наземных операций, Украине необходим контроль в воздухе, то есть истребители и беспилотники. Что же касается РЭБ, пишет генерал, то в последние годы Россия разработала новые типы средств радиоэлектронной борьбы, и, хотя Украина имеет много собственных систем, ей не хватает доступа к радиоэлектронной разведке союзников.

Говоря о возможности украинской армии пополнять людские резервы, Залужный пишет, что они весьма ограничены по ряду причин, начиная с того, что Украина не может позволить себе отзывать инструкторов с фронта и заканчивая опасностью того, что по учебными центрам Россия может наносить удары.

Украине необходимо сосредоточить внимание на современных методах управления и командования, чтобы лучше, чем российские войска, представлять себе ситуацию на поле боя и быстрее принимать решения, одновременно нарушая российскую логистику с помощью дальнобойных ракет, отмечает главнокомандующий ВСУ.

Только новые, инновационные подходы могут снова превратить войну позиций в войну маневров, резюмирует в статье для The Economist Валерий Залужный.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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