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С Левашовской пустоши пропал уже второй памятник расстрелянным полякам

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.02 08:52
Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Памятник расстрелянным полякам на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге / Wikipedia

С Левашовского мемориального кладбища исчез уже второй памятник репрессированным и расстрелянным полякам. Об этом сообщило общество "Мемориал".

Первый памятник – гранитный крест – был демонтирован в июле этого года. 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, активисты "Мемориала" установили на том же месте новую скульптуру из железа, однако и она продержалась всего сутки.

"Мемориал" подозревает, что памятный знак снесли активисты так называемой "Волонтёрской роты" – прокремлёвского движения, которое выступает за "патриотическое воспитание молодёжи". Ранее его представители уже мешали "Мемориалу" возлагать цветы к памятникам жертвам репрессий. В частности, когда 20 августа члены "Мемориала" пришли на Левашовское кладбище почтить память расстрелянных там, активисты встретили их с антипольскими плакатами.

Первый памятник польским жертвам сталинского террора исчез в июле. Руководство кладбища не смогло внятно ответить, что с ним произошло. Позднее в администрации Санкт-Петербурга заявили, что памятник якобы отправлен на реставрацию, но не смогли уточнить, куда именно и когда он вернётся на своё место.

Левашовская пустошь в 1930-х – 1950-х годах была расстрельным полигоном НКВД, там захоронены около 45 тысяч жертв сталинских репрессий разных национальностей.

В ходе так называемой польской операции НКВД в 1937-38 годах были арестованы около 140 тысяч человек, главным образом живших в СССР поляков, из них 110 тысяч были расстреляны.

Радио Свобода

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