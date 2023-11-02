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Новости2023.11.02 06:50

В Вильнюсе пройдет фестиваль кино для поклонников вселенной Гарри Поттера

НГ
Новая газета. Балтия 2023.11.02 06:50
Памятник Гарри Поттеру в Лондоне
Памятник Гарри Поттеру в Лондоне / Shutterstock

С 24 по 26 ноября в Вильнюсе пройдет марафон фильмов о Гарри Поттере, пишет Delfi.

«Чуть больше 20 лет назад на киноэкранах появился первый фильм по роману Джоан Роулинг о Гарри и мире волшебников. Киноблогеры Pasiklydę ekrane и Forum Cinemas хотят вернуть вас в уникальный магический мир, поэтому дарят вам марафон всех фильмов о Гарри Поттере в лучшей форме — на больших киноэкранах», — рассказали организаторы.

Марафон пройдет в кинотеатре Forum Cinemas Vingis.

24 ноября покажут два первых фильма, 25 ноября — 3, 4 и 5 части, а в последний день — 6 и 7 части.

В первый день зрители также смогут участвовать в конкурсе костюмов и выиграть призы.

Новая газета. Балтия

# Культура
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