В Вильнюсе пройдет фестиваль кино для поклонников вселенной Гарри Поттера

С 24 по 26 ноября в Вильнюсе пройдет марафон фильмов о Гарри Поттере, пишет Delfi.

«Чуть больше 20 лет назад на киноэкранах появился первый фильм по роману Джоан Роулинг о Гарри и мире волшебников. Киноблогеры Pasiklydę ekrane и Forum Cinemas хотят вернуть вас в уникальный магический мир, поэтому дарят вам марафон всех фильмов о Гарри Поттере в лучшей форме — на больших киноэкранах», — рассказали организаторы.

Марафон пройдет в кинотеатре Forum Cinemas Vingis.

24 ноября покажут два первых фильма, 25 ноября — 3, 4 и 5 части, а в последний день — 6 и 7 части.

В первый день зрители также смогут участвовать в конкурсе костюмов и выиграть призы.

Новая газета. Балтия