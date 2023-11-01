Жители Литвы травятся мухоморами: в интернете полно рекламы, но ведомства бессильны

Люди попадают в больницы из-за отравления мухоморами. Одни верят, что красные мухоморы обладают целебной силой, а другие травятся этими грибами. Эксперты говорят, что контролировать торговлю мухоморами сложно, но купить их в интернете легко.

На этой неделе мужчина поспорил с другом, что мухоморы не ядовиты. Вскоре его доставили в больницу. Еще один мужчина, поверивший в пользу мухоморов, попал в реанимацию.

«Этот вопрос обсуждался не раз, потому что, когда наступает определенный сезон, мы получаем сигналы, что люди травятся этими мухоморами», – говорит Гражина Белян, временный руководитель департамента по контролю наркотиков, табака и алкоголя.

Мухоморы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Осенью продажа мухоморов становится популярной и в интернете: одни ищут в социальных сетях продавцов этих ядовитых грибов, другие – покупателей.

Телевидение LRT провело эксперимент – разместило в фейсбуке пост о том, что хочет купить мухоморы. Ответы были получены быстро.

Фейсбук / AP nuotr.

Один литовец заявил, что собрал и смог продать 50 граммов ядовитых грибов за 22 евро. На вопрос, можно ли их есть, отвечает: «Я сам набрал мешочек, не знаю, сколько их там. Но при высыхании ядовитое вещество исчезает и остаются только целебные свойства. Я не знаю точно, как это происходит. И мне любопытно. Знаю только, что их микродозируют и давно используют в народной медицине».

Другой мужчина рекомендует съедать за сутки всего полграмма мухоморов, высушенных при температуре 60-70 градусов. Литовцы такие грибы покупают нечасто, они предназначены для зарубежного рынка.

Временный руководитель департамента по контролю наркотиков, табака и алкоголя говорит, что контролировать продажу или покупку таких грибов сложно.

«Мы все прекрасно понимаем, что контролировать это в принципе невозможно, потому что кто будет ходить по лесу и собирать все эти грибы?» – говорит Гражина Белян.

Врачи утверждают, что отведать ядовитые грибы пробуют и молодежь, и пожилые люди. Основные симптомы появляются в первые 2-4 часа, но они могут сохраняться долго и провоцировать психические заболевания.

Мухоморы / Pexels nuotr.

«Все галлюциногены обладают таким свойством, и если у человека есть склонность к расстройствам шизофренического спектра, [употребление мухоморов] может спровоцировать заболевание на всю жизнь. Встречаются и молодые люди, которые начитаются в интернете и пробуют – просто хотят посмотреть, какой будет эффект. Но этот эффект им обычно не нравится, когда они просыпаются в реанимации, пролежав там сутки. Тогда они понимают, что, вероятно, совершили ошибку», – говорит клинический токсиколог Линас Зданавичюс.

В Литве произрастают 15 видов мухоморов, и хотя 7 видов можно употреблять в пищу, научный сотрудник Центра природных исследований Йонас Каспаравичюс советует не рисковать, поскольку противоядия от ядовитых грибов пока нет.

«Когда человек уже попадает в больницу, его состояние бывает тяжеловатым, и прилагаются огромные усилия, чтобы поддержать работу каких-то органов и сохранить ему жизнь. Это вряд ли можно назвать противоядием», – подчеркивает Йонас Каспаравичюс.

Специалисты рекомендуют не верить в пользу мухоморов, называют это мифом и предлагают собирать только наиболее известные и неядовитые грибы.

В прошлом году в Литве галлюциногенными грибами отравились 29 человек, один отравившийся умер.