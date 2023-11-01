Naujienų srautas

Островецкая АЭС
Новости 38 мин. назад

Второй энергоблок Белорусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Виргиниюс Савукинас
Новости 39 мин. назад

Виргиниюс Савукинас. Велинес – это не про смерть, а про жизнь

Мухомор
Новости 39 мин. назад

Жители Литвы травятся мухоморами: в интернете полно рекламы, но ведомства бессильны

Толпа в аэропорту Махачкалы
Новости 39 мин. назад

Что говорила российская пропаганда об антисемитских беспорядках в Дагестане

Кладбище Расу накануне Велинес
Новости 6 ч. назад

Накануне Велинес свет поминальных свечей залил кладбище Расу

Автомобили
Новости 9 ч. назад

С 1 ноября в Литве вступили в силу сезонные изменения правил дорожного движения

На переднем плане - сын Рамзана Кадырова Адам
Новости 12 ч. назад

Возвращение в орду. Сергей Медведев – об азиатизации России

Джо Байден и Владимир Зеленский
Новости 14 ч. назад

Байден наложит вето на помощь одному Израилю, без Украины

Лионель Месси
Новости 14 ч. назад

Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Праздник Хэллоуин на Ужуписе
Новости 15 ч. назад

В ночь на Хеллоуин Ужупис и ботанический сад облюбовали светящиеся тыквы и мистические существа

Рамзан Кадыров
Новости 15 ч. назад

Кадыров приказал «стрелять в лоб» участникам беспорядков

Даниэля Халембу обвиняют в подрывной деятельности и хранении материалов нацистского толка
Новости 15 ч. назад

Молодой политик из «Альтернативы для Германии» арестован за нацистское приветствие

Ночное движение автомобилей
Новости 15 ч. назад

Полиция усилит патрулирование во время Дня всех Святых и Велинес

В офисе организации «Caritas»
Новости 16 ч. назад

Жертвенная любовь: от Литвы - Украине

Дэвид Лич создал этот рисунок после событий в Брэдфорде
Новости 16 ч. назад

Леденцы смерти. Как жадность и халатность отравили на Хэллоуин 200 человек и привели к принятию нового закона

Сейм Литвы
Новости 16 ч. назад

Комитет Сейма выступил против увеличения срока временного вида на жительство для иностранцев до 3 лет

Новости2023.11.02 00:26

Что говорила российская пропаганда об антисемитских беспорядках в Дагестане

Видео
КТ ГА
Ксения Туркова, Голос Америки 2023.11.02 00:26
Толпа в аэропорту Махачкалы
Толпа в аэропорту Махачкалы / фото AP

«Провокации Запада», «раскачивание кавказской лодки» и «одураченные Вашингтоном» украинцы. Что Кремль и российская пропаганда говорили о погромах в Махачкале?

Во вторник 31 октября тема антисемитских погромов в Махачкале (или просто «беспорядков», как их называют российские чиновники и пресса) фактически исчезла из главных пунктов медийной повестки. И главные государственные информагентства, и телеканалы, и сайты газет лишь упоминают вчерашние высказывания Владимира Путина на эту тему и итоги совещания по ситуации в Дагестане. Аресты продолжаются, работа аэропорта в Махачкале восстановлена, выводы будут сделаны — таковы главные месседжи российских медиа за 31 октября, причем все эти новости представлены в виде небольших информационных сообщений, а не развернутых материалов, в которых анализируются события. Основной посыл — российским властям ясно, кем все это было организовано, и история закончена, «переходим к другим темам».

Между тем главными новостями сегодня стали военная операция Израиля в секторе Газа и сообщения ФСБ о том, что силовикам якобы удалось задержать соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Как подчеркнули в ФСБ, «целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается». Это заявление перекликается с основным нарративом о махачкалинских погромах — о причастности к противоправным действиям «западных спецслужб и украинских провокаторов».

В США заявления Кремля о роли Запада в организации антисемитских беспорядков назвали абсурдными. «Это просто ненависть, фанатизм и запугивание в чистом виде», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Свою причастность к погромам опроверг и официальный Киев.

В целом реакция российских медиа на события в Дагестане, напоминала внезапную волну, которая буквально сошла на нет за один день, причем возникла она не в начале самого события, а с полуторасуточным опозданием. Так, например, на Первом канале новость о субботних погромах впервые появилась в эфире в 12.55 в понедельник: в выпуске новостей сообщили о том, что Путин соберет совещание по поводу случившегося. Телеканал НТВ сообщил об этом раньше — в 8 утра понедельника, однако, как отмечает издание «Агентство», о событиях в Махачкале ведущий начал говорить после пятиминутного репортажа о ситуации в секторе Газа. «В общей сложности на свой рассказ ведущий потратил менее двух минут, полноценного сюжета телеканал не выпустил. Кадры погромов в аэропорту показаны не были», — отмечает «Агентство».

В понедельник же на сайте Вести.ру можно было увидеть заголовок «В МВД опровергли смерть полицейского после беспорядков в аэропорту», при этом из заголовка было абсолютно непонятно, что это были за беспорядки и в аэропорту какого города они произошли. Подача новости на многих сайтах российских медиа была максимально абстрактной: где-то случилось что-то, на что отреагировал Путин, и теперь он созывает совещание, чтобы наказать виновных.

Еще один пример такой новостной абстракции — сообщение, опубликованное в понедельник на сайте сервиса Dzen.ru (раньше «Яндекс.Новости»): «Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с людьми на ВВП аэропорта».

Получается, что в новостном дискурсе этого события произошел провал: в медиа появилась реакция на событие, которого как бы не было. Более того, во второй половине дня в понедельник российские газеты начали публиковать аналитические материалы на эту тему. Так, газета «Известия» опубликовала статью под заголовком «Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту Махачкалы». Стоит обратить особое внимание на использование по отношению к погромщикам идиомы «горячая голова», которое имеет явную положительную коннотацию: так называют пылкого, увлекающегося человека.

Газета «Московский комсомолец», в свою очередь, опубликовала авторскую колонку на тему событий в Махачкале под названием «Путин попал в политический смерч: долгосрочные последствия дагестанских беспорядков». Автор текста Михаил Ростовский делится своим видением ситуации, которое полностью совпадает с заявлениями Кремля и российского МИД: «Для официального Киева совершенно неважно, что Владимир Зеленский принадлежит как раз к той национальности, представителей которой жаждали растерзать протестующие в аэропорту Махачкалы. Для Украины важен любой шанс дестабилизировать ситуацию в России. А для самой России важно то, что Киев сумел воспользоваться этим шансом на полную катушку».

О том, что погромы в Махачкале инспирированы из-за рубежа, также было заявлено не сразу, а только после полуторасуточной паузы — по всей видимости, в это время Кремль вырабатывал позицию.

«То, что происходит сейчас в Дагестане, плохо. Очень-очень плохо. Интересно, кем организовано», — написала в своем телеграм-канале глава RT Маргарита Симоньян. Ответ на ее вопрос дали в понедельник и глава Дагестана Сергей Меликов («противники нашей страны из-за рубежа»), и представительница МИД Мария Захарова («провокация, ключевую роль в организации которой сыграл Киев»), и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка («откровенные провокации западных спецслужб»), и сам президент Владимир Путин.

В его выступлении обращают на себя внимание два момента. Во-первых, Путин в очередной раз использовал скрытый нарратив об отсутствии субъектности у Украины: по его словам, Вашингтон «использует одураченных людей на Украине». Этот нарратив стал одним из ключевых с самого начала полномасштабной войны России против Украины: по версии Кремля, НАТО руками простых, ничего не понимающих украинцев, развязало войну против России. Во-вторых, не обошелся Путин и без так часто употребляемой им грубой лексики. «Мразь да и только», — заключил он, говоря о том, что Киев под руководством западных покровителей якобы пытается инспирировать погромы в России.

При этом журналисты и блогеры отметили, что в своем выступлении, посвященном событиям в Махачкале Путин ни разу не произнес слово «евреи». Трудно сказать, почему он избегал этого существительного, однако не исключено, что в словаре российского президента оно имеет негативную окраску (смотрите интервью с аналитиком Jamestown Foundation Ксенией Кирилловой об антисемитской риторике Кремля целиком в передаче «Итоги»).

Также вполне вероятно, что российский президент использует уже опробованный им ранее прием: нет слова — нет проблемы; не случайно, что после заявления Путина о Дагестане многие вспомнили, как он на протяжении многих лет избегает фамилии Навальный.

Картина события, которую предлагают российской аудитории государственные и окологосударственные медиа, таким образом, очень противоречива. С одной стороны, события как бы не было, и о нем стараются поскорее забыть. С другой стороны, подчеркивается, что это не последняя «провокация Запада», и надо быть начеку. Как сказал в эфире «Соловьев LIVE» глава Дагестана Сергей Меликов, «властям следует быть готовыми к новым подобным акциям, организованным внешними силами». Он уточнил, что «кавказскую лодку» будут пытаться раскачать еще не один раз.

Голос Америки

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Островецкая АЭС
38 мин. назад

Второй энергоблок Белорусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Виргиниюс Савукинас
39 мин. назад

Виргиниюс Савукинас. Велинес – это не про смерть, а про жизнь

Мухомор
39 мин. назад

Жители Литвы травятся мухоморами: в интернете полно рекламы, но ведомства бессильны

Кладбище Расу накануне Велинес
19
6 ч. назад

Накануне Велинес свет поминальных свечей залил кладбище Расу

фотогалерея
19
Автомобили
9 ч. назад

С 1 ноября в Литве вступили в силу сезонные изменения правил дорожного движения

На переднем плане - сын Рамзана Кадырова Адам
12 ч. назад

Возвращение в орду. Сергей Медведев – об азиатизации России

Джо Байден и Владимир Зеленский
14 ч. назад

Байден наложит вето на помощь одному Израилю, без Украины

Лионель Месси
14 ч. назад

Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Праздник Хэллоуин на Ужуписе
59
15 ч. назад

В ночь на Хеллоуин Ужупис и ботанический сад облюбовали светящиеся тыквы и мистические существа

фотогалерея
59
Рамзан Кадыров
15 ч. назад

Кадыров приказал «стрелять в лоб» участникам беспорядков

В офисе организации «Caritas»
2023.11.01 08:47

Жертвенная любовь: от Литвы - Украине

Праздник Хэллоуин на Ужуписе
59
2023.11.01 09:53

В ночь на Хеллоуин Ужупис и ботанический сад облюбовали светящиеся тыквы и мистические существа

фотогалерея
59
Дильшот Мамадалиев рассказывает, что теперь его узнают прохожие на улицах и пациенты
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.01 08:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Прием радушный, шикарный, замечательный». Как погромщики в аэропорту Махачкалы приняли врача из Москвы за израильтянина

МИД Литвы
2023.11.01 07:10

МИД Литвы выразил протест Беларуси после угроз чиновника «прорубить коридор силой оружия»

На переднем плане - сын Рамзана Кадырова Адам
2023.11.01 12:35

Возвращение в орду. Сергей Медведев – об азиатизации России

Автомобили
2023.11.01 15:13

С 1 ноября в Литве вступили в силу сезонные изменения правил дорожного движения

Ночное движение автомобилей
2023.11.01 09:08

Полиция усилит патрулирование во время Дня всех Святых и Велинес

Сейм Литвы
2023.11.01 08:40

Комитет Сейма выступил против увеличения срока временного вида на жительство для иностранцев до 3 лет

Даниэля Халембу обвиняют в подрывной деятельности и хранении материалов нацистского толка
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.01 09:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Молодой политик из «Альтернативы для Германии» арестован за нацистское приветствие

Джо Байден и Владимир Зеленский
2023.11.01 10:35

Байден наложит вето на помощь одному Израилю, без Украины