Что говорила российская пропаганда об антисемитских беспорядках в Дагестане

«Провокации Запада», «раскачивание кавказской лодки» и «одураченные Вашингтоном» украинцы. Что Кремль и российская пропаганда говорили о погромах в Махачкале?

Во вторник 31 октября тема антисемитских погромов в Махачкале (или просто «беспорядков», как их называют российские чиновники и пресса) фактически исчезла из главных пунктов медийной повестки. И главные государственные информагентства, и телеканалы, и сайты газет лишь упоминают вчерашние высказывания Владимира Путина на эту тему и итоги совещания по ситуации в Дагестане. Аресты продолжаются, работа аэропорта в Махачкале восстановлена, выводы будут сделаны — таковы главные месседжи российских медиа за 31 октября, причем все эти новости представлены в виде небольших информационных сообщений, а не развернутых материалов, в которых анализируются события. Основной посыл — российским властям ясно, кем все это было организовано, и история закончена, «переходим к другим темам».

Между тем главными новостями сегодня стали военная операция Израиля в секторе Газа и сообщения ФСБ о том, что силовикам якобы удалось задержать соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Как подчеркнули в ФСБ, «целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается». Это заявление перекликается с основным нарративом о махачкалинских погромах — о причастности к противоправным действиям «западных спецслужб и украинских провокаторов».

В США заявления Кремля о роли Запада в организации антисемитских беспорядков назвали абсурдными. «Это просто ненависть, фанатизм и запугивание в чистом виде», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Свою причастность к погромам опроверг и официальный Киев.

В целом реакция российских медиа на события в Дагестане, напоминала внезапную волну, которая буквально сошла на нет за один день, причем возникла она не в начале самого события, а с полуторасуточным опозданием. Так, например, на Первом канале новость о субботних погромах впервые появилась в эфире в 12.55 в понедельник: в выпуске новостей сообщили о том, что Путин соберет совещание по поводу случившегося. Телеканал НТВ сообщил об этом раньше — в 8 утра понедельника, однако, как отмечает издание «Агентство», о событиях в Махачкале ведущий начал говорить после пятиминутного репортажа о ситуации в секторе Газа. «В общей сложности на свой рассказ ведущий потратил менее двух минут, полноценного сюжета телеканал не выпустил. Кадры погромов в аэропорту показаны не были», — отмечает «Агентство».

В понедельник же на сайте Вести.ру можно было увидеть заголовок «В МВД опровергли смерть полицейского после беспорядков в аэропорту», при этом из заголовка было абсолютно непонятно, что это были за беспорядки и в аэропорту какого города они произошли. Подача новости на многих сайтах российских медиа была максимально абстрактной: где-то случилось что-то, на что отреагировал Путин, и теперь он созывает совещание, чтобы наказать виновных.

Еще один пример такой новостной абстракции — сообщение, опубликованное в понедельник на сайте сервиса Dzen.ru (раньше «Яндекс.Новости»): «Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с людьми на ВВП аэропорта».

Получается, что в новостном дискурсе этого события произошел провал: в медиа появилась реакция на событие, которого как бы не было. Более того, во второй половине дня в понедельник российские газеты начали публиковать аналитические материалы на эту тему. Так, газета «Известия» опубликовала статью под заголовком «Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту Махачкалы». Стоит обратить особое внимание на использование по отношению к погромщикам идиомы «горячая голова», которое имеет явную положительную коннотацию: так называют пылкого, увлекающегося человека.

Газета «Московский комсомолец», в свою очередь, опубликовала авторскую колонку на тему событий в Махачкале под названием «Путин попал в политический смерч: долгосрочные последствия дагестанских беспорядков». Автор текста Михаил Ростовский делится своим видением ситуации, которое полностью совпадает с заявлениями Кремля и российского МИД: «Для официального Киева совершенно неважно, что Владимир Зеленский принадлежит как раз к той национальности, представителей которой жаждали растерзать протестующие в аэропорту Махачкалы. Для Украины важен любой шанс дестабилизировать ситуацию в России. А для самой России важно то, что Киев сумел воспользоваться этим шансом на полную катушку».

О том, что погромы в Махачкале инспирированы из-за рубежа, также было заявлено не сразу, а только после полуторасуточной паузы — по всей видимости, в это время Кремль вырабатывал позицию.

«То, что происходит сейчас в Дагестане, плохо. Очень-очень плохо. Интересно, кем организовано», — написала в своем телеграм-канале глава RT Маргарита Симоньян. Ответ на ее вопрос дали в понедельник и глава Дагестана Сергей Меликов («противники нашей страны из-за рубежа»), и представительница МИД Мария Захарова («провокация, ключевую роль в организации которой сыграл Киев»), и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка («откровенные провокации западных спецслужб»), и сам президент Владимир Путин.

В его выступлении обращают на себя внимание два момента. Во-первых, Путин в очередной раз использовал скрытый нарратив об отсутствии субъектности у Украины: по его словам, Вашингтон «использует одураченных людей на Украине». Этот нарратив стал одним из ключевых с самого начала полномасштабной войны России против Украины: по версии Кремля, НАТО руками простых, ничего не понимающих украинцев, развязало войну против России. Во-вторых, не обошелся Путин и без так часто употребляемой им грубой лексики. «Мразь да и только», — заключил он, говоря о том, что Киев под руководством западных покровителей якобы пытается инспирировать погромы в России.

При этом журналисты и блогеры отметили, что в своем выступлении, посвященном событиям в Махачкале Путин ни разу не произнес слово «евреи». Трудно сказать, почему он избегал этого существительного, однако не исключено, что в словаре российского президента оно имеет негативную окраску (смотрите интервью с аналитиком Jamestown Foundation Ксенией Кирилловой об антисемитской риторике Кремля целиком в передаче «Итоги»).

Также вполне вероятно, что российский президент использует уже опробованный им ранее прием: нет слова — нет проблемы; не случайно, что после заявления Путина о Дагестане многие вспомнили, как он на протяжении многих лет избегает фамилии Навальный.

Картина события, которую предлагают российской аудитории государственные и окологосударственные медиа, таким образом, очень противоречива. С одной стороны, события как бы не было, и о нем стараются поскорее забыть. С другой стороны, подчеркивается, что это не последняя «провокация Запада», и надо быть начеку. Как сказал в эфире «Соловьев LIVE» глава Дагестана Сергей Меликов, «властям следует быть готовыми к новым подобным акциям, организованным внешними силами». Он уточнил, что «кавказскую лодку» будут пытаться раскачать еще не один раз.

Голос Америки