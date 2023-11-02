Церковь Испании извинилась за случаи сексуального насилия в отношении детей

Глава Епископальной конференции католической церкви Испании кардинал Хуан Хосе Омела принес извинения от лица церкви за случаи сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенного представителями испанского духовенства в период с 1940 года. Конференция, однако, выразила сомнения по поводу корректности цифр, приведенных в докладе независимой комиссии.

Поводом для извинений кардинала стал доклад независимой комиссии, опубликованный в минувшую пятницу. В нем выдвигается предположение, что более 200 тыс. несовершеннолетних испанцев могли пережить домогательства и/или насилие со стороны священнослужителей.

Примерно столько же детей, утверждается в докладе, пострадали от сотрудников организаций и институтов, не являющихся религиозными, но имеющими связи с церковью.

Таким образом, делается вывод в докладе, порядка 440 тыс. современных испанцев в детстве пережили травмирующий опыт. Большая часть случаев пришлась на 1970-80 годы, утверждают его авторы.

Примерно 500 человек из числа выявленных жертв дали представителям комиссии обширные интервью, которые, среди прочего, легли в основу итогового документа.

По следам публикации доклада Епископальная конференция (постоянный орган, объединяющий католических епископов страны) собралась во вторник на экстренное заседание.

«Присутствующие епископы испытывают боль в связи с ущербом, причиненным некоторыми служителями Церкви сексуальным насилием, и вновь обращаются к жертвам с просьбой о прощении», — говорится в заявлении руководства католической церкви Испании.

Ложные цифры?



Проведение исследования было поручено конгрессом независимой комиссии, за создание которой в мае 2022 года единогласно проголосовал парламент Испании.

В течение 14 месяцев комиссия опросила порядка 800 тысяч испанцев (по другим данным - 8 тысяч). Ее выводы изложены в 700-страничном докладе, который был обнародован на днях.

В докладе утверждается, что 0,6% испанцев в детском возрасте подвергались сексуальному насилию со стороны представителей духовенства. Поскольку население Испании — около 39 млн человек, то 0,6% — это примерно 230 тыс. «Такая экстраполяция данных, полученных в результате опроса […] удивляет», — сказано по этому поводу в заявлении Епископальной конференции.

Кардинал Омела назвал ложным число жертв, указанное в документе. По его словам, Церкви известно о 1125 случаях сексуального насилия, произошедших за указанный период.

Он подчеркнул, что, по его информации, а также по информации ряда других источников, в опросе участвовали не 800 тысяч, а 8 тысяч человек.

Кроме того, сказал кардинал, комиссия не уточнила, по какой методологии проводился этот опрос.

«Цифры нас ни к чему не приведут, главное — это люди , чьи судьбы были затронуты, и устранение ущерба, насколько это возможно», — сказал он.

Священнослужители по всей стране отказались сотрудничать с комиссией в процессе работы над докладом, но предоставили документы, касающиеся зарегистрированных случаев сексуальных преступлений.

Церковь Испании заказала частной фирме, название которой не называется, независимое расследование, результаты которого ожидаются к концу года.

В последние годы волна разоблачений сексуальных преступлений среди священников охватила Римско-католическую церковь во всем мире – в США, Европе, Латинской Америке и Австралии.

Жертвами представителей духовенства в современной истории церкви стали сотни тысяч детей, в основном мальчики.

Одно из последних исследований, проведенное в 2021 году во Франции, выявило, что с 1950-х годов во французских приходах насилию подверглись 216 тысяч детей.

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