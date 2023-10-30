Клиент был удивлен, получив счет от Tele2: в план была включена платная услуга, о которой он ничего не знал

В редакцию LRT.lt обратился мужчина, который был удивлен тем, что при продлении тарифных планов Tele2 подключаются дополнительные услуги, например, "защита Интернета". Сначала бесплатно, потом платно, причем оператор сообщает в SMS, что отключить ее можно самостоятельно.

По словам пользователя, сначала он даже не заметил, что ему приходится платить дополнительные 1,5 евро в месяц за подключенную Tele2 услугу "Защита Интернета", поскольку его счет и так был достаточно высоким.

Однако когда он заметил, что с него берут дополнительную плату за услугу, на которую он не подписывался и даже не знал о ее существовании, он обратился в компанию, которая согласилась вернуть деньги.

Сколько потребителей продолжают оплачивать эту услугу, даже не подозревая об этом?

"Компания согласилась вернуть деньги, применив скидку, но сколько потребителей продолжают платить этот сбор, даже не подозревая об этом? Любопытно, что компания с хорошей репутацией так поступает. Не говоря уже о том, что старые клиенты переплачивают, а кое-кто улучшает показатели продаж на ровном месте", - сказал мужчина.



Компания: "Это попытка остановить мошенников"



Телефонные мошенники (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Аста Буйткуте, руководитель отдела по связям с общественностью Tele2, рассказала LRT.lt, что оператор мобильной связи предоставляет ряд различных электронных услуг, а защиту Интернета предлагают как литовские, так и зарубежные операторы мобильной связи.

Кроме того, на рынке принято предоставлять клиентам возможность бесплатно испытать некоторые продукты, чтобы они могли оценить их преимущества.

"Уже давно мы слышим в обществе о случаях, когда люди, ставшие жертвами мошенников, теряли свои деньги или сталкивались с утечкой данных. <...> Именно поэтому мы запустили услугу интернет-защиты, которая автоматически ограничивает доступ к вредоносным сайтам. Эта услуга ежемесячно пресекает миллионы попыток злоупотреблений со стороны мошенников, только в сентябре было предотвращено 29 млн. угроз", - сказала Буйткуте.

По ее словам, Интернет-защита защищает от попыток взлома, а также позволяет фильтровать контент. Услуга позволяет ограничить доступ к социальным сетям, заблокировать доступ к страницам с азартными играми или другим контентом, не подходящим для детей.

Именно поэтому защита Интернета стала неотъемлемой частью приобретаемого тарифного плана мобильного телефона. Основные функции работают автоматически, а дополнительные настройки можно выбрать в аккаунте самообслуживания.

"Мы понимаем, что это еще относительно новая услуга, поэтому предоставляем нашим клиентам возможность бесплатно опробовать Интернет-защиту в течение 2 месяцев и оценить, хотят ли они продолжать пользоваться ею. Каждый клиент может увидеть отчет с подробным описанием того, насколько и от каких угроз было защищено его устройство.

Когда срок действия бесплатной услуги истекает - за 7 дней, - мы сообщаем клиенту по SMS с инструкциями о том, как отказаться от нее, что можно сделать не только в Интернете", - пояснила Буйткуте.

Подписывая договор, потребитель соглашается на дополнительные услуги



Телефон / Э. Блажевич/LRT nuotr.

Советник группы по правовым вопросам и защите прав потребителей Службы регулирования связи Угне Раманецкене пояснила, что договоры на оказание услуг мобильной связи заключаются путем присоединения. Другими словами, как только потребитель соглашается с предложенными оператором связи условиями договора, которые оператор связи вправе устанавливать по своему усмотрению - решать, какие услуги или пакет услуг предоставлять, по каким ценам и т.д.

Она также указала, что такие условия, как включение в договор дополнительных услуг, предусматривающих определенный период бесплатности, по истечении которого, если потребитель не откажется от услуги, будет применяться фиксированная плата, сами по себе не являются противоправными или невозможными.

"Однако важно отметить, что поставщик услуг, в соответствии с Правилами оказания услуг электронных коммуникаций, обязан предоставить потребителю информацию об условиях договора: предлагаемых услугах, в том числе дополнительных, их ценах, порядке отказа от услуг и т.д.

Потребитель, в свою очередь, также должен быть достаточно внимательным и, прежде чем взять на себя обязательства по договору, в первую очередь внимательно ознакомиться с договорными документами, условиями предоставления услуг, предусмотренными в них тарифами, и только после этого подписать договор или иным действием подтвердить заключение договора", - отметила У. Раманецкене.



По ее словам, если потребитель не может урегулировать ситуацию с поставщиком услуг мирным путем и считает, что его права и законные интересы нарушаются, он имеет возможность обратиться в Службу регулирования связи для рассмотрения спора с поставщиком услуг.