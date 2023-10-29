Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска наступают на пяти направлениях

Армия России не оставляет попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону города, – проинформировал Генеральный штаб.

"За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Всего противник нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника. К сожалению, российские теракты привели к гибели и ранениям мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки. Наши воины отразили атаки противника.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника", - заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Радио Свобода