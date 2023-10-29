Naujienų srautas

Война России против Украины. Авдеевка
Новости 15 мин. назад

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска наступают на пяти направлениях

Куршская коса
Новости 24 мин. назад

«Lonely Planet» включил природные тропы стран Балтии в новый путеводитель «Лучших путешествий-2024»

Беньямин Нетаньяху
Новости 35 мин. назад

Нетаньяху назвал операцию в Газе «второй войной за независимость Израиля»

Панорама Осаки
Новости 1 ч. назад

Латвия и Литва планируют принять совместное участие в выставке EXPO в Осаке

Запуск на учениях ракеты Искандер в Беларуси (архивное фото)
Новости 1 ч. назад

Полковник запаса Гузявичюс: «В первую очередь надо иметь современную противовоздушную оборону»

Александр Сорокин
Новости 1 ч. назад

Как флаер, случайно найденный в парке Вингис, перевернул жизнь Александра Сорокина

Женщины
Новости 1 ч. назад

Литва, Латвия и Эстония попали в топ-20 стран, в которых женщинам живется спокойнее и безопаснее

Литовские военнослужащие
Новости 1 ч. назад

Литовским профессиональным военным планируют запретить выезжать в недружественные страны

Хэллоуин
Новости 2 ч. назад

В Вильнюсе до 5 ноября будет работать «парк Хэллоуина»

Старый город Вильнюса
Новости 2 ч. назад

C 2024 года Вильнюс увеличит налог «на подушку»

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
Новости 14 ч. назад

В столице красочно отметили мексиканский День мертвых

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Новости 16 ч. назад

В Вильнюсе 29 октября пройдет акция «Возвращение имен»

Сдерот, Израиль
Новости 20 ч. назад

МИД напоминает о безопасности поездок: рекомендуется не ездить в Израиль, Палестину и Ливан

Торт, который привезли на вечер встречи выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища
Новости 22 ч. назад

История с предполагаемой попыткой отравления летчиков в Армавире. Что известно

Сектор Газа
Новости 22 ч. назад

Война Израиля с ХАМАС: в Газе полностью отключилась связь, Израиль говорит о расширении наземной операции

Война России против Украины. Дорожный указатель Херсонской области
Новости 23 ч. назад

Семь человек получили ранения в результате обстрела Херсона

Новости2023.10.29 09:09

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска наступают на пяти направлениях

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.29 09:09
Война России против Украины. Авдеевка
Война России против Украины. Авдеевка / AP nuotr.

Армия России не оставляет попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону города, – проинформировал Генеральный штаб.

"За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Всего противник нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника. К сожалению, российские теракты привели к гибели и ранениям мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки. Наши воины отразили атаки противника.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника", - заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Куршская коса
25 мин. назад

«Lonely Planet» включил природные тропы стран Балтии в новый путеводитель «Лучших путешествий-2024»

Беньямин Нетаньяху
36 мин. назад

Нетаньяху назвал операцию в Газе «второй войной за независимость Израиля»

Панорама Осаки
1 ч. назад

Латвия и Литва планируют принять совместное участие в выставке EXPO в Осаке

Запуск на учениях ракеты Искандер в Беларуси (архивное фото)
1 ч. назад

Полковник запаса Гузявичюс: «В первую очередь надо иметь современную противовоздушную оборону»

Александр Сорокин
20
1 ч. назад

Как флаер, случайно найденный в парке Вингис, перевернул жизнь Александра Сорокина

20
Женщины
1 ч. назад

Литва, Латвия и Эстония попали в топ-20 стран, в которых женщинам живется спокойнее и безопаснее

Литовские военнослужащие
1 ч. назад

Литовским профессиональным военным планируют запретить выезжать в недружественные страны

Хэллоуин
2 ч. назад

В Вильнюсе до 5 ноября будет работать «парк Хэллоуина»

Старый город Вильнюса
2 ч. назад

C 2024 года Вильнюс увеличит налог «на подушку»

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
25
14 ч. назад

В столице красочно отметили мексиканский День мертвых

Фоторепортаж
25
Парк художественного света и инсталляций «Lumina»
2023.10.28 09:38

В вильнюсском Нагорном парке открылся парк света и инсталляций «Lumina»

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
25
2023.10.28 18:43

В столице красочно отметили мексиканский День мертвых

Фоторепортаж
25
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
6
2023.10.28 16:47

В Вильнюсе 29 октября пройдет акция «Возвращение имен»

6
Сдерот, Израиль
2023.10.28 12:32

МИД напоминает о безопасности поездок: рекомендуется не ездить в Израиль, Палестину и Ливан

Сектор Газа
2023.10.28 10:58

Война Израиля с ХАМАС: в Газе полностью отключилась связь, Израиль говорит о расширении наземной операции

Торт, который привезли на вечер встречи выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.10.28 11:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

История с предполагаемой попыткой отравления летчиков в Армавире. Что известно

Война России против Украины. Дорожный указатель Херсонской области
2023.10.28 10:24

Семь человек получили ранения в результате обстрела Херсона

Старый город Вильнюса
2023.10.29 07:05

C 2024 года Вильнюс увеличит налог «на подушку»

Хэллоуин
2023.10.29 07:20

В Вильнюсе до 5 ноября будет работать «парк Хэллоуина»

Панорама Осаки
2023.10.29 08:20

Латвия и Литва планируют принять совместное участие в выставке EXPO в Осаке