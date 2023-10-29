«Lonely Planet» включил природные тропы стран Балтии в новый путеводитель «Лучших путешествий-2024»

Издатель путеводителей «Lonely Planet» включил природные тропы стран Балтии в рекомендации для лучших путешествий в 2024 году.

«Прогулка по песчаным дюнам и берегам рек и озер — это путь к раскрытию своего внутреннего «я». Насладитесь суровыми северными пейзажами Эстонии, мелким песком Куршской косы в Литве и долиной реки Гауя в Латвии. Большую часть пути вы будете ощущать, что весь мир принадлежит вам», — отмечают авторы путеводителя.

Среди рекомендаций авторы путеводителя упоминают Самоварный дом — небольшой музей самоваров, находящийся в деревне староверов Варнья в Причудье (Эстония), а также СПА-курорт «Ziedlejas» в долине реки Гауя (Латвия).

Новая газета. Балтия