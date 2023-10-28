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Новости2023.10.28 16:47

В Вильнюсе 29 октября пройдет акция «Возвращение имен»

LRT.lt НГ
LRT.lt, Новая газета. Балтия 2023.10.28 16:47
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Акция памяти жертв советских репрессий «Возвращение имен» начиналась 15 лет назад в Москве у Соловецкого камня на Лубянке по инициативе «Международного Мемориала» и постепенно распространялась по разным городам России и мира. Сотни людей выстраивались в очередь и, сменяя друг друга, читали вслух имена расстрелянных и сосланных советской властью.

Сегодня «Международный Мемориал» ликвидирован, проведение традиционной акции на Лубянской площади в Москве невозможно, а многие из тех, кто в прошлые годы в этот день стоял в очереди у Соловецкого камня, вынуждены были уехать из России.

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

В этом году, как и в прошлом, «Возвращение имен» будет проходить во многих странах Европы и мира. В Вильнюсе акция начнется в воскресенье в 12:00 в сквере Музея оккупаций и борьбы за свободу (на улице Ауку, возле памятника ссыльным Литвы, погибшим в Якутии).

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Как пишут в пресс-релизе инициаторы мероприятия – представители российского сообщества в Литве, – акция напоминает о важнейшем, безусловном принципе: нет ничего ценнее человеческой жизни, а значит, государство не имеет права убивать людей.

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Уже второй год «Возвращение имен» проходит в контексте полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украина защищает не только свою независимость, но и абсолютно важную для нас систему ценностей, в центре которой – свобода и права человека, – пишут инициаторы.

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

На фоне массовых убийств и арестов, где бы они ни происходили, напоминание о цене каждой отдельно взятой жизни особо необходимо. Организаторы приглашает участвовать в акции всех, для кого сегодня по самым разным причинам важно сохранять память о жертвах советского государственного террора и о тех, кто ему сопротивлялся.

Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
Акция «Возвращение имен» в Вильнюсе в 2022 году
# Литва
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