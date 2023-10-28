Захарова обвиняет Ландсбергиса в «экстремизме»

Представитель МИД России Мария Захарова пригрозила главе литовской дипломатии Габриэлюсу Ландсбергису уголовной ответственностью за то, что тот якобы призывал к насильственной смене власти в России.

«Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну», - заявила Захарова во время брифинга.

Какие именно комментарии Габриэлюса Ландсбергиса привели к такому заявлению Захаровой, не уточняется.

Захарова лишь отметила, что в соответствии с законодательством России и международной практикой за призывы к насильственной смене власти литовскому министру грозит уголовная ответственность.

Габриэлюс Ландсбергис / URM nuotr.

ELTA напоминает, что после того, как Кремль начал полномасштабную войну против Украины, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина «за незаконную депортацию украинских детей». По словам главного прокурора суда Карима Хана, ордер МУС на арест президента России останется в силе даже после окончания войны против Украины.

Сама Захарова включена в список лиц, к которым применяются санкции ЕС. Людям из этого списка запрещены поездки по Европе, а их банковские счета заморожены.