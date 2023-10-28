США ударили по военным объектам в Сирии. Можно ли считать это предвестием большой войны?

В ночь на пятницу ВВС США нанесли авиаудары по двум военным объектам в районе города Абу-Камаль на востоке Сирии, которые, по данным Пентагона, используются иранским Корпусом стражей исламской революции и родственными ему группировками. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в ответ на череду нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке, совершенных за последнюю неделю.

«Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны и являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном», - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он сказал, что США не потерпят нападений на своих военнослужащих со стороны иранских приспешников и будут жестко их пресекать.

По данным американских военных источников, за последние 8 дней базы США в Ираке и Сирии 19 раз подвергались нападениям с использованием дронов-камикадзе, ракет и минометов. В Ираке были атакованы три базы, в Сирии – пять. В общей сложности, пострадали более 25 американских военнослужащих, один человек погиб.

Сообщается, что ответные удары по объектам в Сирии были санкционированы президентом США Джо Байденом.

Хрупкий баланс Вашингтона

Ллойд Остин подчеркнул, что операция ВВС США имела точечный характер, но в целом Вашингтон продолжает делать все возможное, чтобы не допустить более широкого конфликта на Ближнем Востоке на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Однако многие эксперты сомневаются, что такой баланс возможно соблюсти в сложившейся ситуации.

По словам директора программ по борьбе с терроризмом и экстремизмом вашингтонского Института ближневосточной политики Чарльза Листера, Белый дом оказался в крайне деликатной ситуации: он не может не отвечать на срежиссированные в Иране провокации, но эти ответы могут стать поводом для разрастания конфликта.

Нападения на американские базы демонстрируют, что руками Ирана по всему региону создана сеть отлично вооруженных, агрессивных и хорошо скоординированных боевых групп, которые дожидались именно такой ситуации, которая сложилась сейчас, считает Листер.

«В настоящий момент они проверяют, где проходят те самые красные линии, но палку не перегибают, чтобы ответственность за ответные меры легла на США», — говорит эксперт.

Признаки большой войны?



Военные базы США есть почти во всех странах Ближнего Востока, и все они переведены в режим повышенной готовности.

США – главный союзник Израиля во все времена, включая нынешнюю эскалацию с ХАМАС, и что бы ни говорил Пентагон о самозащите от иранских нападений, любые действия американских войск в регионе сейчас будут восприниматься как военная поддержка Израиля.

Одна из причин, по которой Вашингтон попросил Израиль повременить с началом полномасштабной наземной операции в секторе Газа, в том, что США нужно время для переброски систем ПВО в регион для защиты своих баз, напоминает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Ранее Пентагон также сообщал, что приступил к дислокации на Ближнем Востоке дополнительно девятисот военнослужащих на фоне угрозы полномасштабного регионального военного конфликта.

Эксперты отмечают, что с учетом этих событий и на фоне войны между Израилем и ХАМАС Соединенным Штатам вряд ли удастся соблюсти баланс, о котором говорят в Белом доме, - ставить на место Иран и при этом не спровоцировать распространение очага.

По мнению бывшего посла Великобритании в Египте и ООН и экс-главы внешней разведки МИ-6 Джона Соуэрса, ситуация патовая: американские ответы на иранские вылазки спровоцируют еще большую активность со стороны иранских прокси в регионе, а бездействие США приведет к тому же результату.

«Думаю, американцы очень четко для себя определили: если их атакуют проиранские боевики, они должны отвечать, чтобы противник знал, что за свои действия придется расплачиваться», — сказал Соуэрс в интервью Би-би-си.

Сирия как плацдарм

Есть также мнение, что Сирия сама по себе вряд ли станет самостоятельным участником более широкого конфликта между Израилем и арабской коалицией.

Измотанная гражданской войной, армия Башара Асада не сможет предложить значимого военного вклада в кампанию, если она начнется.

Но она может предложить Ирану свои территории для ведения боевых действий против Израиля, считает эксперт британского аналитического центра Chatham House Хаид Хаид.

Впрочем, по его мнению, пока эпицентр противостояния – ХАМАС и сектор Газа, такое развитие событий маловероятно.

Подключение Сирии к конфликту станет более вероятно, когда и если ХАМАС потерпит поражение и основной театр военных действий переместится на границу Израиля и Ливана, где в качестве главной антиизраильской силы выступит уже ливанская «Хезболла».

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