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Новости2023.10.28 08:25

Израиль назвал «антисемитской» позицию Amnesty International по Газе

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.28 08:25
Похороны погибших 7 октября в Израиле
Похороны погибших 7 октября в Израиле / AP nuotr.

Крупнейшая международная правозащитная организация Amnesty International в четверг выступила с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Призыв адресован обеим сторонам конфликта, однако в документе указано, что военные действия Израиля приводят к страданиям мирных жителей сектора.

Также Amnesty International требует от Израиля возобновить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи и снять блокаду его территории. Правозащитники призывают расследовать военные преступления, совершённые, предположительно, обеими сторонами.

Заявление вызвало резкую реакцию Израиля. Представитель МИД Израиля Лиор Хайат назвал Amnesty International "антисемитской организацией" и обвинил её в предвзятости. "У них недостаточно морального авторитета, чтобы представлять себя как международную организацию по защите прав человека", – сказал он. Хайат напомнил, что Amnesty International не отреагировала немедленно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда погибли более 1400 израильтян, в основном мирных жителей, включая детей.

Израиль и силы ХАМАС в секторе Газа продолжают военные действия против друг друга. В ночь на пятницу подразделения Армии обороны Израиля провели в секторе рейд, нанеся удары по объектам ХАМАС. Утверждается, что был убит командующий батальоном "Западный Хан-Юнис" Мадхат Мубашер, а израильская морская пехота уничтожила командные пункты военно-морских сил ХАМАС. ХАМАС, со своей стороны, заявил, что отразил израильскую атаку с моря.

ХАМАС не прекращает ракетные обстрелы южной и центральной части Израиля. В Тель-Авиве ракета попала в четырёхэтажный жилой дом, три человека пострадали. Воздушные сирены звучали во многих городах юга страны, включая Ашдод и Ашкелон.

В заложниках у ХАМАС остаются более 200 израильтян и граждан других стран, из них не менее 30 детей в возрасте от 9 месяцев до 16 лет. Представитель делегации ХАМАС, приехавшей 26 октября в Москву, Абу Хамид заявил, что переговоры об их освобождении невозможны до прекращения огня. Он также сообщил, что местонахождение многих заложников неизвестно, поскольку в атаке 7 октября участвовали "десятки боевиков различных палестинских группировок". Тем не менее он считает, что уже не менее 50 заложников могли погибнуть в результате израильских обстрелов сектора Газа.

Масштабная наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, о которой правительство говорило сразу после нападения 7 октября, ещё не началась. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в кабинете министров Израиля, план операции готов, на премьер-министр Биньямин Нетаньяху пока не подписал его. По мнению собеседников издания, Нетаньяху опасается окончательного падения своей популярности в случае, если операция повлечёт за собой большие жертвы. Кроме того, внутри самого правительства нет согласия по поводу военных планов, а мировое сообщество, включая США и ООН, требует от Ираиля отказаться от эскалации конфликта.

Радио Свобода

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