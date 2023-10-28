ФСБ России «ответным огнем» убила админа украинских медиа

На контролируемой Москвой территории Запорожской области Украины ФСБ России убила одного из администраторов украинских медиа. На сайте ведомства утверждается, что он убит ответным огнём, доказательств этому не приводится.

ФСБ отчиталась о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и телеграм-чата "Мелитополь – Це Украина". По версии спецслужбы, с помощью этих ресурсов они занимались сбором разведывательной информации для украинской армии и оказывали "психологическое воздействие" на жителей региона.

Один из задержанных оказал вооружённое сопротивление и был убит, утверждает ФСБ. Заявляется, что при обыске в его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство, автомат и гранату. Никаких подтверждений, что убитый сопротивлялся при задержании не приводится.

Остальные, как утверждается, дали признательные показания о своей работе на украинскую разведку. Неизвестно, в каких условиях подозреваемые дали признательные показания и была ли им предоставлена защита. На них завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму и продолжают собирать доказательства для возбуждения дел по статьям о госизмене и шпионаже.

Подписчиков медиа, которые администрировали задержанные, предупредили об ответственности за передачу сведений украинской стороне. Информационные ресурсы больше не функционируют.

Радио Свобода