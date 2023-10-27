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Тихановская: "Евросоюз – единственная альтернатива русскому миру"

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.27 18:47
С. Тихановская
С. Тихановская / Фото Э. Блажевича/LRT

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в интервью Белорусской службе Радио Свобода заявила, что европейское будущее страны – единственная альтернатива, которую она видит так называемому "русскому миру".

"Сейчас ясно, что белорусы смогут жить свободно и достойно только в том случае, если мы вернемся к своим корням и вступим в Евросоюз, – сказала она. – Россия – это разруха, это война, это, может быть, железный занавес в будущем. Мы европейцы по нашим ценностям. И белорусы, пересматривая нашу историю, понимают, что наше будущее там".

Тихановская заявила, что большинство белорусов, согласно данным опросов, которые она видела, выступают за вступление в Евросоюз, а не за союз с Россией. Одновременно она сказала, что у большинства белорусов нет позиции по этому вопросу.

По её словам, оппозиция должна объяснить, что Россия не смотрит на Беларусь как на государство, способное определять свое будущее. "[Мы должны] объяснить, что для нас русский империализм … и объяснить, что даст Беларуси вступление в Евросоюз. Это открытые границы, новые инвестиции, это экономический рост".

Отношения Беларуси с Евросоюзом находятся, вероятно, в низшей точки с момента провозглашения независимости государства. ЕС не признаёт авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко президентом страны, против него и большинства ключевых чиновников введены персональные санкции. В страну запрещены полёты европейских авиакомпаний, пять белорусских банков отключены от системы межбанковских переводов SWIFT, в Беларусь запрещено ввозить наличные евро.

Тихановская регулярно призывает европейских политиков и чиновников разделять режим в Минске с гражданами и усиливать давление на политические власти, а не на белорусов. Штаб политика расположен в Литве. В Беларуси она заочно приговорена к 15 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме.

Радио "Свобода"

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