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Новости2023.10.23 16:59

Почти 38% населения Латвии называют русский своим родным языком — Центральное статистическое управление

НГ
Новая газета – Балтия 2023.10.23 16:59
Рига
Рига / Shutterstock nuotr.

Самыми распространенными языками в Латвии стали латышский и русский, показало исследование, проведенное Центральным статистическим управлением в 2022 году.

64,3% населения Латвии назвали своим родным языком латышский, 37,7% — русский. 1,7% назвали своим родным языком украинский, 1,2% — белорусский, 1,3% — латгальский.

62% населения Латвии говорят дома на латышском языке, почти 35% — на русском. 1,2% жителей Латвии дома говорят на латгальском. На других языках дома говорит только 2,2% населения страны.

Опрос проводился среди людей в возрасте от 18 до 69 лет. В выборку попали 8764 жителя. Центральное статистическое управление отмечает, что выборка создавалась с использованием математических методов, что обеспечило репрезентативность людей разного возраста, пола и региона.

Новая газета – Балтия

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