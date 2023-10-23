Naujienų srautas

"Спутник V"
Новости 6 мин. назад

Вакцина "Спутник V" "перестала защищать" от COVID-19

LRT.lt Кампания
Новости 8 мин. назад

Портал LRT.lt - новости без лжи, приукрашивания и сенсаций

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 42 мин. назад

На фоне обсуждения перемирия в Газе, глава МИД называет войну в Украине приоритетом Литвы

Адам Буриев
Новости 1 ч. назад

«Зарплата на родине – 150 евро». Литовский таджик – о своем бизнесе, литовском языке и о том, почему его земляки едут в Литву

Насилие
Новости 2 ч. назад

В этом году число сообщений о нарушении прав детей выросло на 20%

Могила Степонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса
Новости 3 ч. назад

Могила Дарюса и Гиренаса стала объектом критики: "Может стоит подумать о их перезахоронении в другом месте?"

Поезд
Новости 4 ч. назад

Пассажирский поезд Вильнюс-Рига запустят со следующего года

Дождь
Новости 4 ч. назад

Погода: неделя в Литве будет теплой, но дождливой

Париж
Новости 4 ч. назад

Франция усиливает безопасность аэропортов и вокзалов

Мигранты (ассоциативное фото)
Новости 4 ч. назад

В Вильнюсе открывается Миграционный информационный центр для иностранцев

Часы
Новости 5 ч. назад

29 октября Литва, Латвия и Эстония перейдут на зимнее время

Маргарита Дробязко
Новости 6 ч. назад

Фигуристка Дробязко обжаловала решение о лишении ее литовского гражданства

Табличка в память архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище
Новости 22 ч. назад

На кладбище во Владимире исчезли таблички памяти жертв репрессий

Александр Филиппенко в роли Константина Черненко в фильме Резо Гигинеишвили "Пациент № 1"
Новости 1 д. назад

В последний путь. Андрей Архангельский – об антисоветском кино

Андрей Гурулёв
Новости 1 д. назад

Депутат Думы предложил «уничтожить» тех, кто не доверяет Путину

Война России против Украины
Новости 1 д. назад

Доклад ООН рассказал о насилии со стороны военных РФ в Украине

Новости2023.10.23 14:02

Портал LRT.lt - новости без лжи, приукрашивания и сенсаций

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.23 14:02
LRT.lt Кампания
LRT.lt Кампания / LRT iliustr.

LRT.lt - быстро развивающийся портал, который с каждым годом привлекает все больше реальных пользователей, - приглашает вас читать настоящие новости - без лжи, приукрашивания и сенсаций. Новая рекламная кампания призвана показать общественности, что LRT.lt - это надежный, оперативный и современный источник новостей для всех. 

"Каждый журналист портала LRT.lt ежедневно прилагает все усилия для того, чтобы читатели могли найти здесь ооперативную и объективную информацию о событиях в Литве и мире. Мы не гонимся за сенсациями, наша цель - честная, профессиональная и ответственная журналистика, в которой нет места лжи и теориям заговора. Об этом говорит и новая кампания портала на примере крикетной муки и последовавшей за ней путаницы", - говорит главный редактор портала ЛРТ Миндаугас Яцкявичюс.

Видеоролик кампании LRT.lt:

Если сравнивать литовские новостные порталы, то с 2019 года число реальных пользователей LRT.lt увеличивается почти на 70% в месяц - это самый высокий рост среди новостных порталов. В 2023 году LRT.lt является самым быстрорастущим порталом по количеству ежемесячных реальных пользователей (данные Gemius, Gemius Audience за январь-сентябрь). В среднем за месяц портал посещают более 1,2 млн. реальных пользователей.

ЛРТ
ЛРТ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

ЛРТ - первая общественная медиа-организация в регионе, получившая международно признанный Сертификат достоверной журналистики Journalism Trust Initiative (JTI) - по результатам международного аудита ЛРТ был присвоен высший балл за соответствие международным стандартам достоверной журналистики.

В этом году ЛРТ и проект "ЛРТ Факты" также стали членами Международной сети проверки фактов (IFCN), получив статус IFCN Code Signatory, который подтверждает, что ЛРТ соблюдает и придерживается принципов этики и прозрачности IFCN: беспристрастность и честность, прозрачность источников, методологии, финансирования и организационной структуры, а также готовность открыто и честно исправлять ошибки.

Радио ЛРТ
Радио ЛРТ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt - это портал, на котором каждый может найти наиболее актуальную для себя информацию, а читатели - самые важные национальные и мировые новости на пяти языках - помимо литовского, они могут читать новости на английском языке на LRT English, на русском - на ЛРТ Новости, на польском - на LRT Wiadomości и на украинском - на ЛРТ Новини. Информационная платформа LRT LITUANICA предназначена для литовцев, живущих за границей.

Информацию по городу или району читатели могут найти в специальной рубрике "Мой регион", где собраны не только новости из разных регионов Литвы, но и рассказы о людях, живущих в этих регионах.

Телевидение ЛРТ
Телевидение ЛРТ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Читатели LRT.lt могут также смотреть прямые трансляции Телевидения ЛРТ, радиопередачи и специальные передачи портала. В любое удобное для себя время все желающие могут посмотреть записи передач в медиатеке ЛРТ, а радиолюбители - послушать аудиозаписи в радиотеке ЛРТ.

LRT.lt Кампания
ЛРТ
Телевидение ЛРТ
Радио ЛРТ
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

"Спутник V"
6 мин. назад

Вакцина "Спутник V" "перестала защищать" от COVID-19

Габриэлюс Ландсбергис
42 мин. назад

На фоне обсуждения перемирия в Газе, глава МИД называет войну в Украине приоритетом Литвы

Адам Буриев
12
1 ч. назад

«Зарплата на родине – 150 евро». Литовский таджик – о своем бизнесе, литовском языке и о том, почему его земляки едут в Литву

12
Насилие
2 ч. назад

В этом году число сообщений о нарушении прав детей выросло на 20%

Могила Степонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса
3 ч. назад

Могила Дарюса и Гиренаса стала объектом критики: "Может стоит подумать о их перезахоронении в другом месте?"

Поезд
4 ч. назад

Пассажирский поезд Вильнюс-Рига запустят со следующего года

Дождь
4 ч. назад

Погода: неделя в Литве будет теплой, но дождливой

Париж
4 ч. назад

Франция усиливает безопасность аэропортов и вокзалов

Мигранты (ассоциативное фото)
4 ч. назад

В Вильнюсе открывается Миграционный информационный центр для иностранцев

Часы
5 ч. назад

29 октября Литва, Латвия и Эстония перейдут на зимнее время

Табличка в память архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище
2023.10.22 15:15

На кладбище во Владимире исчезли таблички памяти жертв репрессий

Мигранты (ассоциативное фото)
2023.10.23 09:16

В Вильнюсе открывается Миграционный информационный центр для иностранцев

Маргарита Дробязко
2023.10.23 08:01

Фигуристка Дробязко обжаловала решение о лишении ее литовского гражданства

Адам Буриев
12
2023.10.23 13:03

«Зарплата на родине – 150 евро». Литовский таджик – о своем бизнесе, литовском языке и о том, почему его земляки едут в Литву

12
Поезд
2023.10.23 09:30

Пассажирский поезд Вильнюс-Рига запустят со следующего года

Могила Степонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса
2023.10.23 10:22

Могила Дарюса и Гиренаса стала объектом критики: "Может стоит подумать о их перезахоронении в другом месте?"

Часы
2023.10.23 08:46

29 октября Литва, Латвия и Эстония перейдут на зимнее время

Париж
2023.10.23 09:26

Франция усиливает безопасность аэропортов и вокзалов

Дождь
2023.10.23 09:27

Погода: неделя в Литве будет теплой, но дождливой

Насилие
2023.10.23 11:19

В этом году число сообщений о нарушении прав детей выросло на 20%