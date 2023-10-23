Портал LRT.lt - новости без лжи, приукрашивания и сенсаций

LRT.lt - быстро развивающийся портал, который с каждым годом привлекает все больше реальных пользователей, - приглашает вас читать настоящие новости - без лжи, приукрашивания и сенсаций. Новая рекламная кампания призвана показать общественности, что LRT.lt - это надежный, оперативный и современный источник новостей для всех.

"Каждый журналист портала LRT.lt ежедневно прилагает все усилия для того, чтобы читатели могли найти здесь ооперативную и объективную информацию о событиях в Литве и мире. Мы не гонимся за сенсациями, наша цель - честная, профессиональная и ответственная журналистика, в которой нет места лжи и теориям заговора. Об этом говорит и новая кампания портала на примере крикетной муки и последовавшей за ней путаницы", - говорит главный редактор портала ЛРТ Миндаугас Яцкявичюс.

Видеоролик кампании LRT.lt:

Если сравнивать литовские новостные порталы, то с 2019 года число реальных пользователей LRT.lt увеличивается почти на 70% в месяц - это самый высокий рост среди новостных порталов. В 2023 году LRT.lt является самым быстрорастущим порталом по количеству ежемесячных реальных пользователей (данные Gemius, Gemius Audience за январь-сентябрь). В среднем за месяц портал посещают более 1,2 млн. реальных пользователей.

ЛРТ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

ЛРТ - первая общественная медиа-организация в регионе, получившая международно признанный Сертификат достоверной журналистики Journalism Trust Initiative (JTI) - по результатам международного аудита ЛРТ был присвоен высший балл за соответствие международным стандартам достоверной журналистики.

В этом году ЛРТ и проект "ЛРТ Факты" также стали членами Международной сети проверки фактов (IFCN), получив статус IFCN Code Signatory, который подтверждает, что ЛРТ соблюдает и придерживается принципов этики и прозрачности IFCN: беспристрастность и честность, прозрачность источников, методологии, финансирования и организационной структуры, а также готовность открыто и честно исправлять ошибки.

Радио ЛРТ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt - это портал, на котором каждый может найти наиболее актуальную для себя информацию, а читатели - самые важные национальные и мировые новости на пяти языках - помимо литовского, они могут читать новости на английском языке на LRT English, на русском - на ЛРТ Новости, на польском - на LRT Wiadomości и на украинском - на ЛРТ Новини. Информационная платформа LRT LITUANICA предназначена для литовцев, живущих за границей.

Информацию по городу или району читатели могут найти в специальной рубрике "Мой регион", где собраны не только новости из разных регионов Литвы, но и рассказы о людях, живущих в этих регионах.

Телевидение ЛРТ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Читатели LRT.lt могут также смотреть прямые трансляции Телевидения ЛРТ, радиопередачи и специальные передачи портала. В любое удобное для себя время все желающие могут посмотреть записи передач в медиатеке ЛРТ, а радиолюбители - послушать аудиозаписи в радиотеке ЛРТ.