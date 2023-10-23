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На фоне обсуждения перемирия в Газе, глава МИД называет войну в Украине приоритетом Литвы

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BNS, LRT.lt 2023.10.23 13:28
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

На фоне обсуждений возможного прекращения огня в Газе, выступая перед министрами иностранных дел Евросоюза (ЕС) глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис называл войну в Украине приоритетом для страны.

"Если говорить о приоритетах, то Украина, безусловно, является приоритетом, это основной конфликт. Это происходит на нашей границе, это связано с принципами, которых мы придерживаемся", - заявил министр журналистам в Люксембурге в понедельник.

"Я бы назвал это матерью всех конфликтов XXI века. Если нам удастся его разрешить, если нам удастся обеспечить территориальную целостность и независимость Украины, я думаю, мир может надеяться на возвращение к нормальности, к стабильности", - добавил он.

Об этом он заявил, прибыв на встречу министров ЕС в понедельник, чтобы обсудить вторжение России в Украину, конфликт между Азербайджаном и Арменией, войну между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также ситуацию в регионе.

Координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что блок рассматривает возможность призвать Израиль прекратить военные действия по гуманитарным соображениям. Ранее такую ​​идею высказал глава ООН Антониу Гутерриш.

Ландсбергис выразил надежду, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на конфликты в других регионах.

"Мы должны адаптироваться к многокризисному миру - карта кризисов включает не только Украину, но также Израиль и Палестину, а также кризис в Армении и Азербайджане", - сказал министр, - Мы должны быть бдительными".

7 октября ХАМАС совершил внезапное нападение на Израиль, вторгшись на его территорию и нанеся ракетные обстрелы. Израиль нанес ответные удары по сектору Газа, а также прекратил поставки продовольствия, топлива, воды и других товаров в сектор Газа, создав гуманитарный кризис для проживающего там палестинского гражданского населения.

# Литва# Украина
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