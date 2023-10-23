На фоне обсуждения перемирия в Газе, глава МИД называет войну в Украине приоритетом Литвы

На фоне обсуждений возможного прекращения огня в Газе, выступая перед министрами иностранных дел Евросоюза (ЕС) глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис называл войну в Украине приоритетом для страны.
"Если говорить о приоритетах, то Украина, безусловно, является приоритетом, это основной конфликт. Это происходит на нашей границе, это связано с принципами, которых мы придерживаемся", - заявил министр журналистам в Люксембурге в понедельник.
"Я бы назвал это матерью всех конфликтов XXI века. Если нам удастся его разрешить, если нам удастся обеспечить территориальную целостность и независимость Украины, я думаю, мир может надеяться на возвращение к нормальности, к стабильности", - добавил он.
Об этом он заявил, прибыв на встречу министров ЕС в понедельник, чтобы обсудить вторжение России в Украину, конфликт между Азербайджаном и Арменией, войну между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также ситуацию в регионе.
Координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что блок рассматривает возможность призвать Израиль прекратить военные действия по гуманитарным соображениям. Ранее такую идею высказал глава ООН Антониу Гутерриш.
Ландсбергис выразил надежду, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на конфликты в других регионах.
"Мы должны адаптироваться к многокризисному миру - карта кризисов включает не только Украину, но также Израиль и Палестину, а также кризис в Армении и Азербайджане", - сказал министр, - Мы должны быть бдительными".
7 октября ХАМАС совершил внезапное нападение на Израиль, вторгшись на его территорию и нанеся ракетные обстрелы. Израиль нанес ответные удары по сектору Газа, а также прекратил поставки продовольствия, топлива, воды и других товаров в сектор Газа, создав гуманитарный кризис для проживающего там палестинского гражданского населения.