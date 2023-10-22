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Новости2023.10.22 13:15

Депутат Думы предложил «уничтожить» тех, кто не доверяет Путину

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.22 13:15
Андрей Гурулёв
Андрей Гурулёв / Wikipedia

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", представляющий регионы Дальнего Востока, генерал Андрей Гурулёв предложил "уничтожить" россиян, которые не доверяют президенту страны Владимиру Путину.

Это заявление он сделал в эфире государственного телеканала "Россия-1". Он считает, что "уровень сплочения, который есть на сегодня" – 80% доверяющих действующему главе государства граждан.

"И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", – заявил Гурулев.

Такую эмоциональную реакцию у депутата Госдумы вызвало исследование государственного ВЦИОМ, согласно которому Путину не доверяют 18% населения страны, или чуть менее 30 млн человек, - отмечает Сибирь.Реалии.

Рассуждения депутата касались тех россиян, которые уехали из страны, - их он назвал предателями, - а также тех, кто остался в России, но, согласно опросам, не доверяет Владимиру Путину. Гурулев также назвал "швалью" президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что им и "не снился" уровень поддержки, которую имеет Путин.

Депутат также считает, что Путин победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах: "Даже если мы все будем ходить тут в носу ковыряться, я железно знаю, что он победит капитально". При этом сам Путин еще не объявлял об участии в выборах.

Андрей Гурулёв – бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа. Ранее он не раз делал резкие высказывания на тему войны в Украине, которые иногда подвергались критике вышестоящих. В частности, после публикации Гурулёвым обращения снятого с должности генерала Попова его вызывал на разговор глава Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечает "Новая Газета", в послужном списке депутата также тесная связь с ЧВК "Вагнер".

Радио Свобода

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