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Новости2023.10.22 09:50

Россия может ограничить выезд за границу для молодых хоккеистов

ГА
Голос Америки 2023.10.22 09:50
Хоккей
Хоккей / Shutterstock

Министерство спорта и Госдума России разработают правовые акты, ограничивающие выезд за рубеж для молодых хоккеистов. Об этом на форуме в Перми заявил министр спорта Олег Матицын, пишет РБК.

По словам Матицына, необходимо создать условия, которые позволяли бы игрокам реализовывать свои таланты и получать материальную поддержку в России. О том, будут ли возможные ограничения касаться любых выездов за рубеж или только переходов в зарубежные клубы, чиновник не уточнил.

19 октября президент России Владимир Путин на совете по спорту в Перми заявил о необходимости разобраться с "дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивных школ отбирают и тащат за границу".

В свою очередь в Федерации хоккея России сообщили РБК, что агенты без лицензий вывозят игроков в Северную Америку. Прошедшим летом играть за Национальную хоккейную лигу, которая объединяет клубы США и Канады, уехали более десяти молодых российских хоккеистов.

Голос Америки

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