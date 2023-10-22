Французская разведка обнародовала выводы по поводу взрыва в больнице в Газе

Управление военной разведки Франции (DRM) считает наиболее вероятным объяснением неудачный запуск палестинской ракеты.

Взрыв в больнице в Газе не был результатом израильского ракетного удара, а, вероятно, был вызван неудачным запуском палестинской ракеты, сообщило в пятницу Управление военной разведки Франции (DRM).

«Нет ничего, что позволило бы нам утверждать, что это израильский удар. Наиболее вероятным сценарием является инцидент при запуске палестинской ракеты», – считает DRM.

Согласно оценке французской разведки, воронка от взрыва слишком мала для следа израильской ракеты.

«Наиболее вероятной гипотезой является палестинская ракета, взорвавшаяся с зарядом около 5 килограмм», – заявил представитель DRM журналистам, отметив, что палестинские группировки располагают малокалиберными ракетами с таким зарядом.

DRM исключило некоторые другие варианты, включая работу израильской системы ПВО «Железный купол» или перехваченную ракету.

Управление военной разведки Франции обычно не публикует подобную информацию, но по указанию президента Франции Эммануэля Макрона решило обнародовать свои выводы, учитывая противоположные версии о том, кто несет ответственность.

Палестинские власти утверждают, что в результате взрыва в больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. Министерство здравоохранения сектора Газа возложило ответственность на Израиль, а по версии Израиля, причиной взрыва был неудачный запуск ракеты боевиками ХАМАС.

В несекретной части доклада американской разведки, с которым ознакомилось агентство Reuters, делается вывод, что Израиль не несет ответственности за взрыв. Число погибших при взрыве оценивается в 100-300 человек.

Управление военной разведки Франции DRM не смогло указать точное место неудачного запуска ракеты и не стало оценивать число погибших, заявив, что оно, скорее всего, меньше 471 человека.

Голос Америки