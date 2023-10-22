Пропаганда достигает Литвы по радиоволнам за тысячу километров – из оккупированного Приднестровья

Кремлевская пропаганда по-прежнему беспрепятственно достигает территории Литвы. Дезинформация передается по длинным радиоволнам из оккупированного Россией Приднестровья. В Службе регулирования связи поясняют, что в Литве нет технической возможности заблокировать подобные трансляции.
«Мы защищаем цивилизованный мир с российского военного фронта. Это не новость, мы много работаем, но наши дивиденды минимальны», - эти пропагандистские тексты до сих пор можно услышать по радио.
Однако в Литве запрещены практически все российские теле- и радиопрограммы. В Службе регулирования связи поясняют, что только что процитированная российская радиопрограмма «Вести» предназначена для Украины и транслируется из оккупированного Россией Приднестровья. До Литвы эти радиоволны докатываются потому, что мы находимся в диапазоне средних радиоволн; они доходят до наших приемников, преодолев более тысячи километров.
«Эта программа транслируется на средних волнах, которые распространяются очень далеко, и при благоприятных условиях (...) теоретически эту радиостанцию можно услышать и в Вильнюсе», - говорит представитель Службы регулирования связи Дарюс Кулешюс.
Председатель парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас говорит, что сейчас, когда россияне осуществляют военную агрессию против Украины, пропаганда проникать в Литву не должна и призывает ее предотвратить.
«Если возможности позволяют, это надо сделать. Давайте обратим на это внимание, давайте оценим возможности и при возможности заглушим этот сигнал. Давайте сделаем это, потому что сейчас не время для открытых радиоволн, сейчас время борьбы с пропагандой», - убежден Кащюнас.
В Службе регулирования связи уверяют, что блокировка средних радиоволн несовместима с законами физики, кроме того, Литва таким же образом ретранслирует несколько радиопрограмм, которые доходят и до России. В Службе регулирования связи заявляют, что для вещания в AM-диапазоне требуется лицензия, а источники такого вещания регулируются.
«Важно, чтобы эти волны не мешали другим радиоволнам. В данном случае радиопередача, которую вы услышали, не мешает скоординированному вещанию в Литве», - говорит Дарюс Кулешюс.
Специалист по коммуникациям Виктор Денисенко говорит, что Литва ограничила распространение российской пропаганды, но это не значит, что дезинформация вообще не доходит до Литвы.
«Информационное пространство частично очищено. Но все же любая блокировка в интернете – такая вещь, которую можно обойти. Однако, по крайней мере, практика показывает, опросы показывают, что потенциальная аудитория этих СМИ уменьшилась, потому что людям просто лень искать способы, как обойти эту блокировку, и это – это хорошая новость», - отмечает доцент центра ихучения масс-медиа Вильнюсского университета Виктор Денисенко.
Ретрансляция российских и белорусских телеканалов и радиостанций, распространяющих пропаганду, была запрещена в Литве в феврале прошлого года, после того как Россия вторглась в Украину.