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Новости2023.10.22 09:00

Пропаганда достигает Литвы по радиоволнам за тысячу километров – из оккупированного Приднестровья

КК СН LRT.lt
Кястутис Кучинскас, служба новостей телевидения LRT, LRT.lt 2023.10.22 09:00
Радиоприемник
Радиоприемник / Shutterstock

Кремлевская пропаганда по-прежнему беспрепятственно достигает территории Литвы. Дезинформация передается по длинным радиоволнам из оккупированного Россией Приднестровья. В Службе регулирования связи поясняют, что в Литве нет технической возможности заблокировать подобные трансляции.

«Мы защищаем цивилизованный мир с российского военного фронта. Это не новость, мы много работаем, но наши дивиденды минимальны», - эти пропагандистские тексты до сих пор можно услышать по радио.

Однако в Литве запрещены практически все российские теле- и радиопрограммы. В Службе регулирования связи поясняют, что только что процитированная российская радиопрограмма «Вести» предназначена для Украины и транслируется из оккупированного Россией Приднестровья. До Литвы эти радиоволны докатываются потому, что мы находимся в диапазоне средних радиоволн; они доходят до наших приемников, преодолев более тысячи километров.

«Эта программа транслируется на средних волнах, которые распространяются очень далеко, и при благоприятных условиях (...) теоретически эту радиостанцию ​​можно услышать и в Вильнюсе», - говорит представитель Службы регулирования связи Дарюс Кулешюс.

Дарюс Кулешюс
Дарюс Кулешюс / RRT archyvo nuotr.

Председатель парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас говорит, что сейчас, когда россияне осуществляют военную агрессию против Украины, пропаганда проникать в Литву не должна и призывает ее предотвратить.

«Если возможности позволяют, это надо сделать. Давайте обратим на это внимание, давайте оценим возможности и при возможности заглушим этот сигнал. Давайте сделаем это, потому что сейчас не время для открытых радиоволн, сейчас время борьбы с пропагандой», - убежден Кащюнас.

Лауринас Кащюнас
Лауринас Кащюнас / S. Lisausko / BNS nuotr.

В Службе регулирования связи уверяют, что блокировка средних радиоволн несовместима с законами физики, кроме того, Литва таким же образом ретранслирует несколько радиопрограмм, которые доходят и до России. В Службе регулирования связи заявляют, что для вещания в AM-диапазоне требуется лицензия, а источники такого вещания регулируются.

«Важно, чтобы эти волны не мешали другим радиоволнам. В данном случае радиопередача, которую вы услышали, не мешает скоординированному вещанию в Литве», - говорит Дарюс Кулешюс.

Специалист по коммуникациям Виктор Денисенко говорит, что Литва ограничила распространение российской пропаганды, но это не значит, что дезинформация вообще не доходит до Литвы.

Виктор Денисенко
Виктор Денисенко / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Информационное пространство частично очищено. Но все же любая блокировка в интернете – такая вещь, которую можно обойти. Однако, по крайней мере, практика показывает, опросы показывают, что потенциальная аудитория этих СМИ уменьшилась, потому что людям просто лень искать способы, как обойти эту блокировку, и это – это хорошая новость», - отмечает доцент центра ихучения масс-медиа Вильнюсского университета Виктор Денисенко.

Ретрансляция российских и белорусских телеканалов и радиостанций, распространяющих пропаганду, была запрещена в Литве в феврале прошлого года, после того как Россия вторглась в Украину.

Радиоприемник
Дарюс Кулешюс
Лауринас Кащюнас
Виктор Денисенко
# Литва# Война в Украине
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