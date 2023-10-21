Таможня и Минобороны Украины выявили хищения зарубежной помощи

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РC У
Радио «Cвобода», УНIАН 2023.10.21 08:40
Война России против Украины. Треть переданной гуманитарки не дошла до военных
Война России против Украины. Треть переданной гуманитарки не дошла до военных / фото УНIАН

Треть переданной в этом году украинским военным гуманитарной помощи не дошла до воинских частей. Таковы результаты проверки, проведенной Таможенной службой Украины совместно с Министерством обороны, сообщило агентство УНИАН.

В течение 9 месяцев 2023 года проверено более 9 тысяч фактов поступления гуманитарной помощи в адрес двухсот воинских частей. В трёх тысячах случаев не найдено подтверждений поступления гуманитарной помощи по назначению, говорится в официальном сообщении проверяющих органов.

Ещё в июне этого года Государственная таможенная служба Украины заявила, что с начала 2023 года ею зарегистрировано 653 случая исчезновения гуманитарных грузов военного назначения. В пропавших грузах были пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт.

Как отмечается в публикации УНИАН, подобные факты нарушений при доставке гуманитарной помощи фиксировались и в предыдущие месяцы.

Борьба с коррупцией поставлена западными союзниками перед руководством Украины в качестве одного из главных условий для дальнейшего сближения Киева с Европейским союзом.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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