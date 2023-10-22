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Новости2023.10.22 09:40

Кибербоевики ХАМАС распространяют антисемитскую риторику

ГА
Голос Америки 2023.10.22 09:40
Интернет-преступность
Интернет-преступность / Shutterstock

Хакеры, по заказу ХАМАС, используя закрытые каналы и сохраняя анонимность, осуществили ряд кибератак в сочетании с кампанией по дезинформации, распространяя антисемитские нарративы.

Это был обычный Zoom-урок для детей в израильской школе для девочек Бейт-Ривка, когда внезапно ученицы с испугом увидели, как их учитель исчез, а его место занял мужчина с автоматом в военной форме.

«Сегодня террорист взломал Zoom школы Бейт-Ривка, удалил изображение учителя и напугал школьниц», - сообщило Министерство образования Израиля в сообщении WhatsApp 11 октября.

После опустошительной и жестокой атаки боевиков ХАМАС 7 октября израильская система образования вернулась к дистанционному обучению, которым пользовалась во время пандемии.

На снимке с экрана, опубликованном Министерством образования Израиля, видно, как хакер ХАМАС взломал Zoom в школе для девочек Бейт-Ривка
На снимке с экрана, опубликованном Министерством образования Израиля, видно, как хакер ХАМАС взломал Zoom в школе для девочек Бейт-Ривка / скриншот

Министерство образования запретило школам использовать Zoom после инцидента в школе Бейт-Ривки и вместо этого рекомендовало перейти на программное обеспечение Google Meet.

За последние несколько недель Израиль столкнулся с серьезным ростом количества скрытых кибератак, сообщило 12 октября Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), добавив, что США «работают в партнерстве с израильскими силами кибербезопасности, в целях предотвращения дальнейших кибератаки».

Эти скрытые атаки «политически мотивированы» и в них участвуют группы хакеров-активистов с обеих сторон (и со стороны ХАМАС, и со стороны Израиля), сообщило 10 октября Axios со ссылкой на исследовательскую группу по безопасности CyberKnow.

По данным CyberKnow, в конфликте участвуют «по меньшей мере 58 группировок», из них около 48 «работают против Израиля» и около 10 поддерживают Израиль.

В их число входит группа Anonymous Sudan, которая взяла на себя ответственность за блокировку вебсайта влиятельной израильской газеты The Jerusalem Post.

Другая пропалестинская группа, AnonGhost, воспользовалась уязвимостью приложения Red Alert, которому доверяют пользователи по всему миру, поскольку оно предупреждает о запусках ракет в реальном времени. В результате были разосланы ложные предупреждения о том, что Израиль начинает ядерную атаку.

Также 12 октября произошел взлом двух электронных рекламных щитов недалеко от Тель-Авива, на которых коммерческое видео было заменено прохамасовскими и антиизраильскими кадрами.

При этом не все недавние хакерские атаки и взломы были «дезинформационными». Компания по кибербезопасности ZeroFox сообщила, что хакерам удалось выкрасть данные некоторых служащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведслужб Израиля. Впоследствии личные дела, фотографии и доступ к профилям в социальных сетях были выставлены на продажу на русскоязычном форуме даркнета RAMP.

Консалтинговая фирма CSO, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила, что AnonGhost, Anonymous Sudan и другие хакер-активистские группы, такие как CyberAv3ngers и Killnet, связаны либо с Ираном, либо с Россией.

15 октября хакер-активистская группа «Призрак Палестины» призвала «хакеров со всего мира» присоединиться к ней и атаковать государственную и частную инфраструктуру Израиля и США, сообщает Axios.

В рамках этой кампании по «мобилизации хакер-активистов» ХАМАС все чаще нацелен на пользователей социальных сетей для распространения дезинформацией и разжигания ненависти к Израилю. Видео и фотографии десятилетней давности, показывающие страдания сирийских детей во время гражданской войны в этой стране, становятся вирусными, продвигаются анонимными пользователями, поддерживающими ХАМАС, и ошибочно помечаются как текущие кадры из сектора Газы.

Масштабы дезинформации, которую хак-активистские группы, поддерживающие ХАМАС, и связанные с ними пользователи распространяют через платформы социальных сетей, вызывают тревогу высокопоставленных представителей Евросоюза, сообщает новостной сайт EurActiv.

Два политика из ЕС потребовали от X (ранее Twitter) и TikTok обуздать антиизраильскую дезинформацию и даже «связались с соответствующими правоохранительными органами и Европолом», чтобы выявить и привлечь к ответственности онлайн-преступников. (Европол - сокращенно от: Полиция Европейского Союза - прим. ред.)

X заявила, что удалила сотни недавно созданных «связанных с ХАМАС» учетных записей за распространение ненавистнического и антисемитского контента.

В некоторых целевых группах – особенно среди молодых бесправных мусульман – такая дезинформация имеет реальные последствия.

Например, агентство Associated Press процитировало слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, заявившего, что спецслужбы страны увидели возможную связь между войной между Израилем и ХАМАС и нападением 13 октября, совершенном молодым чеченским иммигрантом, который зарезал учителя и ранил еще троих человек в своей бывшей средней школе на севере Франции.

Информационное агентство процитировало слова французских спецслужб о том, что нападавший «находился под наблюдением с лета в качестве подозреваемого исламиста-радикала».

Голос Америки

Интернет-преступность
На снимке с экрана, опубликованном Министерством образования Израиля, видно, как хакер ХАМАС взломал Zoom в школе для девочек Бейт-Ривка
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