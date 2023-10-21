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Новости2023.10.21 09:45

«Грузинская мечта»: Зурабишвили могут привлечь к уголовной ответственности

ГА
Голос Америки 2023.10.21 09:45
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили / E. Genio/LRT nuotr.

После нереализованного импичмента грузинская правящая партия угрожает президенту страны.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не исключает, что по истечении президентского срока, против Саломе Зурабишвили будет возбуждено уголовное дело.

«Она сама боится постпрезидентского периода, возможно, в течение года возбудить против неё дело не получится, но как только истечет срок её президентских полномочий, возможна незамедлительная актуализация такого уголовного дела. Боясь нарушить уголовный закон, она потому и не тратила деньги из бюджета на свои визиты», – заявил СМИ Кобахидзе.

Примечательно, что ранее Саломе Зурабишвили заявила, что сама оплатила расходы, связанные с ее визитами в Германию, Бельгию и Францию, где она в конце августа и начале сентября провела встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что 16 октября Конституционный суд Грузии удовлетворил иск правящей партии, постановив, что президент нарушает Основной закон страны, отправляясь в зарубежные поездки без согласования с правительством, к чему её обязывает 52-я статья Конституции Грузии. Тем не менее, из-за недостаточной поддержки депутатов грузинского парламента во время голосования по импичменту президента, правящей «Грузинской мечте» не удалось отстранить Саломе Зурабишвили от должности. Согласно закону, для завершения процедуры импичмента необходимо 100 голосов депутатов, однако 18 октября импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один парламентарий проголосовал – «против», остальные 63 депутата не присутствовали в зале голосований.

Один из лидеров «Грузинской мечты», председатель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили впоследствии пояснил, что если президент будет впредь совершать зарубежные визиты на собственные деньги или же на средства госбюджета, но без согласия «Грузинской мечты», то в таком случае её действия будут «содержать признаки состава преступления».

«Иммунитет не защищает до конца жизни, иммунитет защищает в течение того срока, пока она избрана на конкретную должность. Соответственно, в случае совершения преступления, когда истечет срок полномочий президента, правоохранительные органы будут обязаны принять в отношении нее соответствующие правовые меры», – заявил Оханашвили.

В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили призвал зарубежных партнеров «уважать Конституцию Грузии» и, прежде чем принимать Зурабишвили, выяснять, согласован ли конкретный визит президента Грузии с грузинскими властями, как этого требует грузинской Основной закон.

В «Грузинской мечте» впервые упомянули о возможной «уголовной ответственности» президента во время парламентского обсуждения импичмента. В ответ президент заявила следующее: «Как вы думаете, меня испугает упоминание прокуратуры? Что может вынудить меня покинуть эту страну? Кто должен помешать мне выполнить свое обещание? Точно так же, как и в свое время, когда я убрала российские базы из этой страны, я и сейчас буду верна своему слову и присяге, буду предана этой стране, её независимости, свободе своего народа на пути в Европу!» ­

Депутат Хатия Деканоидзе из оппозиционной политической группы «Еврооптимисты» считает недопустимым то, что председатель правящей партии может угрожать кому-либо от имени прокуратуры, хотя, по её словам, это еще раз подтверждает то, что в Грузии правосудие «политически мотивировано». Оппозиционный политик считает заявление Ираклия Кобахидзе «предупреждением» президенту и говорит, что в случае, если «Грузинская мечта» начнет судебный процесс против еще одного президента, это будет иметь «тяжелые последствия» для страны.

Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили был осужден при правлении «Грузинской мечты» и в настоящее время отбывает наказание. Оппоненты «Грузинской мечты» считают приговор Саакашвили «политической местью» правящей силы.

В оппозиционной «Для Грузии» объясняют угрозу президенту реакцией «Грузинской мечты» на «провалившийся импичмент» и предупреждают правящую силу «не совершать новых безумств».

В оппозиционном «Лело» считают, что, угрожая президенту, «Грузинская мечта» «борется советскими методами» против европейского будущего страны.

«Если Саломе Зурабишвили продолжит свои европейские визиты, то её целью будет обретение поддержки для кандидатского статуса Грузии по членству в ЕС… Уголовное преследование фактически означает угрозу заточить в тюрьму действующего президента, импичмент которому не был реализован. Это и есть борьба российскими, советскими методами», – заявила журналистам депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.

Пока неизвестно, как отреагирует президент на предупреждение «Грузинской мечты» и продолжит ли ездить за границу. В частности, - отправится ли она, как планировала, в ноябре и декабре в Данию, Чехию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Примечательно, что власти уже ответили отказом на её запрос посетить данные страны.

Напомним, что в 2018 году Саломе Зурабишвили при активной поддержке «Грузинской мечты» одержала победу в президентских выборах над кандидатом от оппозиции, членом партии Саакашвили Григолом Вашадзе.

Отношения между «Грузинской мечтой» и Зурабишвили обострились после российского вторжения в Украину, когда президент стала критиковать руководство Грузии за «недостаточную солидарность» с Украиной.

Голос Америки

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