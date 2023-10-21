Граница с Ливаном может стать новым фронтом Израиля

Из-за активизации боевиков группировки «Хезболла» Израиль объявил эвакуацию города Кирьят-Шмона, который находится на севере страны неподалеку от границы с Ливаном.

По словам военных, эвакуированных разместят с гостиницах за счет государства.

В Кирьят-Шмоне проживает около 20 тыс. человек, однако многие уже покинули город из-за постоянных ракетных обстрелов, которые боевики осуществляют с территории Ливана.

Прошлой ночью израильская авиация нанесла удар по позициям боевиков, которые, как сообщалось, собирались запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты. В результате, как утверждают израильские военные, трое боевиков были убиты. Ливанская сторона заявила, что в результате этого удара погиб журналист.

Напряженность вдоль границы между Израилем и Ливаном растет вот уже несколько дней. Хорошо вооруженные боевики и израильская армия обмениваются ударами, и эти стычки вызывают опасения, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт.

В четырех километрах от границы с ливанской стороны, в городе Бинт-Джубайль, улицы пустынны, а большинство магазинов закрыто.

Многие жители уже покинули его из опасений, что в случае эскалации конфликта между Израилем и господствующей в городе шиитской исламской группировкой «Хезболла» там могут развернуться бои.

Впрочем, несколько мужчин, сидевших за пластиковым столиком прямо на улице и евших пиццу, признаков беспокойства не проявляли.

«Я никуда не уеду, если только ситуация не выйдет из-под контроля, в чем я сомневаюсь, — сказал нам Мохаммед Байдун, правда, под пристальным оком сразу нескольких соглядатаев „Хезболлы“, которые мгновенно появились с разных сторон, как только мы приехали в город. — Я верю в наше сопротивление, я в глубине души верю, что [„Хезболла“] защитит нас».

Сегодня все в Ливане задаются вопросом, что предпримет «Хезболла». Эта группировка, как и ХАМАС, считается террористической в США, Великобритании и ряде других стран. Однако лидер «Хезболлы» Хассан Насралла с самого начала войны между ХАМАС и Израилем не сделал ни одного публичного заявления.

Впрочем, Наим Касым, второй по значимости человек в группировке, заявил, что она «полностью готова» и ее не запугают призывы США и других стран не встревать в конфликт. Но глубокая конспирация «Хезболлы» означает, что очень трудно определить, к чему именно она готовится.

В Израиле всегда относились к группировке «Хезболла», которая была создана в 1980-е годы и одновременно является общественным и политическим движением, как к куда более серьезной силе, нежели ХАМАС. В самом деле, группировка накопила огромный арсенал вооружений, включая высокоточные ракеты, способные поражать цели в глубине Израиля, и располагает десятками тысяч хорошо обученных и обстрелянных бойцов.

Однако до сих пор акции «Хезболлы» сводились к приграничным ударам вдоль разделительной линии, установленной ООН, которая служит неофициальной границей между Израилем и Ливаном.

Сейчас группировка по нескольку раз в день обменивается артиллерийским и ракетным огнем с Израилем, а союзные с ней палестинские группировки также предпринимают нападения, включая несколько попыток проникновения на территорию Израиля со стороны южного Ливана.

Эти столкновения уже привели к жертвам с обеих сторон, включая мирных жителей.

На израильской стороне тоже отмечается отток жителей из приграничных районов. Власти объявили об эвакуации 28 общин и создали запретную зону вблизи границы.

Во вторник напряженность в Ливане еще больше возросла после взрыва в центральной больнице Газы.

ХАМАС поспешил возложить всю ответственность на Израиль, а ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что причиной взрыва была неисправная ракета палестинских боевиков.

«Хезболла», тем не менее, назвала это резней, устроенной Израилем, и организовала в Бейруте демонстрацию протеста, на которой сотни сторонников группировки скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Впрочем, для «беспрецедентного дня гнева», как описала акцию «Хезболла», это была маленькая демонстрация.

Как сообщил нам на условиях анонимности источник, близкий к «Хезболле», действия группировки будут зависеть от того, что происходит в Газе.

«Если израильтяне вторгнутся [на эту территорию], — сказал этот источник, — это приведет к региональной катастрофе».

Некоторые также полагают, что решение о дальнейших действиях «Хезболлы» будет принимать ее главный спонсор, Иран.

Израиль уже обвинил Тегеран в том, что тот отдал боевикам распоряжение осуществить серию нападений на территории Израиля в прошлые выходные. Тегеран же предупредил, что так называемый «фронт сопротивления», то есть альянс региональных сил с группировками в Сирии, Ираке и Йемене, может предпринять «превентивные действия».

До последней вспышки насилия обозреватели, знакомые с ситуацией, сходились во мнении, что новая война не в интересах Израиля и «Хезболлы», поскольку еще свежа память о прошлой разрушительной войне 2006 года, которая длилась целый месяц, но закончилась безрезультатно для обеих сторон.

Ливан уже много лет переживает сильнейший экономический кризис, политические междоусобицы привели к тому, что страна осталась без функционального правительства и президента, а религиозный раскол лишь углубился.

На прошлой неделе в результате ответных воздушных ударов израильской авиации пострадала мечеть и несколько жилых зданий в деревне Дайра к западу от Бинт-Джубайля.

Бывшая жительница деревни Сабрина Фанаш, которая с началом военных действий переехала в Бейрут, открыто критикует боевиков, которые используют в своих целях преимущественно шиитское население деревни.

«Это несправедливо, что наши дома превратили в руины, кто их будет восстанавливать? — задается она вопросом, обходя дом своего двоюродного брата, частично разрушенный во время авианалета. — Мы все очень опечалены, но все в руках Господа, и он защитит нас».

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