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Новости2023.10.22 09:30

Худрука новосибирской филармонии уволили из-за доноса

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.22 09:30
Новосибирская государственная филармония
Новосибирская государственная филармония / Wikipedia

Новосибирская государственная филармония уволила художественного руководителя Владимира Калужского, который проработал там 30 лет. Как сообщил он сам, причиной увольнения стал донос. Предположительно, это связано с тем, что полгода назад Калужский планировал поставить в филармонии концерт по рассказу украинской писательницы.

По словам Калужского, филармония ликвидировала саму должность художественного руководителя. Кроме того, она ликвидировала и отдел детско-юношеской музыки, где он преподавал. Калужский добавляет, что по инициативе мэрии с ним "не рекомендовано" работать также местной школе искусств, где он 30 лет назад создал детский театр "Мир музыки", и что он получает намёки на то, что ему следует покинуть город.

Издание "Можем объяснить" сообщило, что донос на Владимира Калужского поступил в марте 2023 года из "Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей". Активистам не понравилось, что Калужский собирается поставить концерт-рассказ по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит "Сам ты Гендель". Авторы доноса отмечали, что Пустовит якобы "прокляла Россию и выступила против войны".

Также в доносе было отмечено, что сын Калужского Николай "живёт в Берлине, публикует в соцсетях антироссийские посты, а папа ставит ему лайки, то есть выражает своё отношение". В итоге концерт в филармонии был отменён и заменён другим.

С начала военного вторжения России в Украину десятки деятелей искусств – музыканты, художники, писатели – подвергаются преследованиям за антивоенные высказывания, в том числе в социальных сетях. Многие из них объявлены "иностранными агентами", против некоторых в России возбуждены уголовные дела, многие были вынуждены покинуть страну.

Радио Свобода

# Культура# Война в Украине
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